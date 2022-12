Putin ma ważniejsze sprawy niż wybory prezydenckie. Pieskow o „fatalnym momencie w historii”

W kwietniu 2021 r. Władimir Putin podpisał ustawę, pozwalającą mu ubiegać się o jeszcze dwie kadencje na stanowisku prezydenta Rosji po zakończeniu obecnej w 2024 r. Jeśli rosyjski przywódca zdecyduje się na kandydowanie i wygra wybory, może pozostać u władzy do 2036 r.

Wybory w Rosji. Putin ma na głowie ważniejsze rzeczy niż kampania prezydencka

O temat wyborów był pytany rzecznik Kremla. W piątkowej rozmowie z dziennikarzami wciąż nie przekazał, czy Putin podjął decyzję o ubieganiu się o fotel prezydenta. Zdradził jednak, że obecny przywódca skupia się obecnie przede wszystkim na „merytorycznej pracy i jej wymiernym efekcie”.

– Zbliżające się wybory prezydenckie nie będą głównym czynnikiem w działalności Władimira Putina w 2023 roku, najważniejsze są dla niego prawdziwe czyny – oświadczył Pieskow. Zapewnił, że dla Putina wybory „nigdy nie były najważniejsze”. – Zwłaszcza, jeśli chodzi o tak fatalny moment w historii naszego kraju, w którym odpowiedzialność każdego z osobna jest zwielokrotniona – dodał.

Zwrócił uwagę, że ze względu na wspomniane wcześniej powody, najważniejsze będą „nasze sprawy, z którymi w tym roku się mierzyliśmy i zaczęliśmy się borykać, a które trzeba zakończyć, trzeba zakończyć w stu procentach skutecznie i zwycięsko”.

Zaskakujące słowa DImitrija Pieskowa. Mówił o „najgorszym momencie w historii”

– Jeśli chodzi o wybory, to tak, mamy je zaplanowane na 2024 r., więc z punktu widzenia rozpoczęcia procesów wyborczych prawdopodobnie potoczą się one w taki czy inny sposób — powiedział enigmatycznie cytowany przez TASS Pieskow, mówiąc o wpływie nadchodzących wyborów na pracę głowy państwa i jego administracji.

Wcześniej Centralna Komisja Wyborcza oświadczyła, że konsekwentnie przygotowuje się do rozpoczęcia kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w Federacji Rosyjskiej, które zaplanowano na 17 marca 2024 r. Choć do tej daty pozostało dużo czasu, temat wyborów przewija się w rosyjskich mediach dosyć często. Także Ramzan Kadyrow zwołując doroczną konferencję prasową przypomniał, że ma prawo do udział w wyborach prezydenckich w Rosji. - Dlaczego nie? – pytał czeczeński przywódca odnosząc się do tej kwestii.

