Niepokojące dane z Niemiec. Uchodźcy z Ukrainy celem ataków

Od początku napaści Rosji na Ukrainę do połowy listopada przybyło do Niemiec ok. miliona ukraińskich uchodźców, przede wszystkim kobiet i dzieci.

Poparcie dla przyjmowania Ukraińców spadło

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec prognozuje, że zimą może dotrzeć do tego kraju kolejne pół miliona. Z sondażu przeprowadzonego dla tygodnika „Bild am Sonntag” wynika jednak, że poparcie wśród Niemców dla przyjmowania uciekających przed wojną Ukraińców wyraźnie spadło.

Na początku wojny wskaźnik ten wynosił 73 proc., zaś pod koniec roku spadł do 58 proc. Niestety, znacznie bardziej niepokojące są dane, dotyczące ataków na ośrodki dla uchodźców.

Podpalenia czy wymalowanie swastyk na ośrodku

Jak wynika ze statystyk MSW Niemiec, w pierwszych trzech kwartałach tego roku odnotowano 65 ataków na wspomniane obiekty. Większość z nich była związana z uszkodzeniem mienia.

Ponadto, od początku stycznia do końca września odnotowano 711 ataków na uchodźców poza miejscami ich zakwaterowania. W tym przypadku były to najczęściej napady lub przestępstwa z użyciem przemocy.

Oto kilka przykładów ataków, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Na fasadzie ośrodka w landzie Turyngia wymalowano swastyki i wybito szybę. W Hanowerze ostrzelano ośrodek z pistoletu pneumatycznego. W Budziszynie i Groz Stroemkendorf doszło do podpalenia ośrodków.

Znacznie mniejsza skala niż podczas kryzysu migracyjnego w 2015 r.

„Graffiti ze swastyką, wymalowane przed atakiem, wskazują na przestępstwo z nienawiści motywowanej prawicowym ekstremizmem (...) Nienawiść, z jaką spotykają się ukraińscy uchodźcy na demonstracjach we wschodnich Niemczech, można było dostrzec podczas wiecu w Lipsku przeciwko sankcjom rządu niemieckiego wobec Rosji. Tam ukraińscy kontrdemonstranci byli obrażani i nękani przez niemieckich uczestników” – czytamy w komentarzu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Należy jednak dodać, że poziom ataków na ośrodki dla uchodźców jest znacznie niższy, niż miało to miejsce w trakcie kryzysu migracyjnego, który dotknął Niemcy w 2015 r. Wówczas zarejestrowano aż 1047 ataków. Natomiast w 2021 r. zrejestrowano 70 ataków.

