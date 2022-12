Barbara Walters nie żyje. Jej wyczyn zmienił amerykańską telewizję

O śmierci ikony dziennikarstwa poinformowała jej rzeczniczka, Cindi Berger. – Barbara Walters odeszła spokojnie w swoim domu w otoczeniu bliskich. Przeżyła swoje życie nie patrząc wstecz. Była pionierką nie tylko dla dziennikarek, ale dla wszystkich kobiet – powiedziała przedstawicielka zmarłej w rozmowie z CNN.

Błyskotliwa kariera Barbary Walters

Barbara Walters rozpoczęła karierę w 1961 roku jako reporterka, scenarzystka i członkini zespołu w programie NBC „Today” . Pierwszy duży sukces przyszedł w 1974 roku, gdy została awansowana na współgospodarza programu. Na ogromny przełom czekała kolejne dwa lata.

W 1976 roku dołączyła do ABC News jako pierwsza w historii amerykańskiej telewizji kobieta prowadzona wieczorny program informacyjny. W tej samej telewizji prowadziła jeszcze dwa formaty: „The Barbara Walters Specials” i „10 Most Fascinating People” . W 1984 roku dołączyła z kolei jako korespondentka i współprowadząca do załogi programu „20/20” .

Jej znakiem rozpoznawczym stały się wywiady z dużymi nazwiskami. Przeprowadziła rozmowy z każdym prezydentem i pierwszą damą USA od czasów Richarda i Pat Nixonów i wieloma światowymi liderami. Nie stroniła też od rozmów z osobami z show-biznesu. Gościła w domach celebrytów w ramach programu „Barbara Walters Specials” . W talk-show „The View” zapraszała kobiety do omawiania codziennych wydarzeń.

Całe życie w telewizji

Z programu odeszła w 2014 roku. Jeszcze przez dwa lata pozostawała współpracowniczką ABC News w niepełnym wymiarze. – Wiedziałam, że nadszedł czas – tłumaczyła Chrisowi Cuomo z CNN. – W głębi serca powiedziałam sobie: Chcę odejść, dopóki robię dobrą robotę – dodała.