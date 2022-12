Gest Putina wobec żony Miedwiediewa. Dowiedziała się o nim cała Rosja

Postanowienie prezydenta Rosji w formie dekretu zostało opublikowane oficjalnie w biuletynie informacji publicznej. Dowiadujemy się z niego, że Swietłana Miedwiediewa została nagrodzona Odznaką Zasługi za działania, które podejmuje jako prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych. Żonę byłego prezydenta uhonorowano za „wielki wkład w działalność charytatywną i publiczną” .

Fundacja Miedwiediewej namawia Rosjan do rozmnażania się

Ze strony internetowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych można dowiedzieć się, że została założona w 2008 roku. Jej celem jest „poprawa klimatu demograficznego i społecznego w rosyjskich rodzinach” . Fundacja w celach ma też „adaptację społeczną sierot i dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej, zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy rozprzestrzeniania się różnych chorób, terminową diagnostykę i dbanie o własne zdrowie jako gwarancję pomyślnej przyszłości dla Rosji” .

Prowadzi również projekty kulturalne i organizuje święto „Dzień rodziny, miłości i wierności” . Miedwiediewa jest odpowiedzialna m.in. za program „Kultura duchowa i moralna młodego pokolenia Rosji” .

Dmitrij Miedwiediew, prawa ręka Putina

Znacznie bardziej znany od Swietłany jest jej mąż, Dmitrij. Miedwiediew od lat jest zaufanym człowiekiem Władimira Putina. Był prezydentem Rosji w latach 2008-2012, by jego patron mógł wrócić na to stanowisko po czterech latach. Przez osiem lat, do 2020 roku był następnie premierem Rosji, a później został wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Aktywnie wspiera wojnę w Ukrainie. Na całym świecie komentowane są jego imperialistyczne, antyukraińskie i antypolskie wpisy. W ostatnim z nich pisał o możliwym rozbiorze Polski w 2023 roku.

