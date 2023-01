Przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok. „To koniec świata, jaki znamy”

Baba Wanga za życia miała przewidzieć kilka istotnych dla świata wydarzeń m.in. dojście do władzy Adolfa Hitlera, rozpad ZSRR czy zamach na WTC. Bułgarska wieszczka twierdziła, że ma nadprzyrodzone zdolności, które pozwalają jej „czytać” przyszłość. Dar jasnowidzenia miała otrzymać po tym, jak w wieku 30 lat straciła wzrok wskutek nieszczęśliwego wypadku. Mistyczka nazywana „Nostradamusem z Bałkanów” nie raz mówiła m.in. o zbliżającym się końcu świata. Choć większość tego typu wizji i przepowiedni należy traktować z przymrużeniem oka są tacy, którzy twierdzą, że ponad 60 proc. przewidywań Wangeliji Pandewy Dimitrowej się sprawdziło.

Baba Wanga i przepowiednie na 2023 rok

Według osób zajmujących się wyjaśnianiem wizji Baby Wangi, w 2023 roku świat będzie się zmagał z kolejną pandemią. Pierwsze zakażenia nowym, nieznanym dotąd wirusem, mają zostać odnotowane na Syberii. Dlaczego akurat w tym miejscu? Zdaniem wieszczki wirus pod wpływem globalnego ocieplenia zostanie uwolniony z lodu. Następnie – podobnie jak w przypadku COVID-19 – zachorowania mają się pojawiać na całym świecie.

To nie koniec fatalnych przepowiedni na 2023 rok. Według Baby Wangi jedno państwo na świecie (którego nazwy nie wymieniła) będzie prowadzić prace nad nową bronią biologiczną. Prorokini nie wyklucza, że w jednym z krajów dojdzie do poważnego wybuchu elektrowni atomowej. Internauci dopowiedzieli sobie, że może chodzić o Zaporoską Elektrownię Atomową, w pobliżu której od wielu tygodni trwają zacięte walki.

Wangelija Pandewa Dimitrowa miała także przewidzieć coś, co z pewnością możemy określić mianem końca świata, jaki znamy. Według jej wizji Ziemia jeszcze w 2023 roku zmieni swoją orbitę, co będzie miało katastrofalne skutki w postaci m.in. burzy słonecznej, która może zniszczyć całą planetę. W tym kontekście warto przypomnieć, że podobne zjawiska nie należą do rzadkości – z ostatnią burzą słoneczną mieliśmy do czynienia na początku roku. W efekcie doszło do awarii satelity Starlink.

Czytaj też:

Co wydarzy się w Polsce w 2023 roku? Aida Kosojan-Przybysz: Widzę rozbite szkło, popękane lustraCzytaj też:

Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. Specjalna misja dla Polski i nowy papież