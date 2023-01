Testament Benedykta XVI. Papież pisał o swoich „grzechach i niedoskonałościach”

– Tylko Bóg zna wartość i siłę jego wstawiennictwa oraz wyrzeczeń dokonanych dla dobra Kościoła – w ten sposób w sobotę o zmarłym emerytowanym papieżu mówił Franciszek. Podczas nieszporów głowa Kościoła po raz pierwszy odniosła się do śmierci Benedykta XVI. Ojciec Święty nazwał swojego poprzednika osobą „szlachetną i łagodną”. Prosił też, aby okazać za niego wdzięczność.

Benedykt XVI zostawił testament duchowy. Znamy jego treść

Watykan zdecydował się opublikować testament duchowy Benedykta XVI. Tekst powstał 29 sierpnia 2006 roku, już po wstąpieniu Josepha Ratzingera na tron Piotrowy. „Przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego grzechów i niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania” – pisze portal vaticannews.va.

„Jeśli o tak późnej porze mojego życia spoglądam wstecz na dziesiątki lat, które przeżyłem, to najpierw widzę, jak wiele mam powodów do dziękczynienia. Przede wszystkim dziękuję samemu Bogu, dawcy wszelkiego dobrego daru, który dał mi życie i prowadził mnie przez różne chwile zamętu; zawsze podnosił mnie, gdy zaczynałem się potykać i zawsze na nowo dawał mi światło swego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i męczące odcinki tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że to w nich On mnie dobrze prowadził” – napisał Benedykt XVI, cytowany przez portal.

Testament Benedykta XVI. „Proszę o przebaczenie”

Później ówczesny papież dziękował rodzicom, siostrze, bratu, a także Bogu za to, że postawił na jego drodze przyjaciół i współpracowników. „Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan, mimo wszystkich moich grzechów i niedoskonałości, przyjął mnie do wiecznego mieszkania. Do wszystkich powierzonych mi osób moje modlitwy płyną z całego serca, dzień po dniu” – pisał.

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia o godz. 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae, położonym na terenie Ogrodów Watykańskich. W poniedziałek o godz. 9 jego ciało zostanie wystawione w bazylice św. Piotra. Watykan poinformował, że pogrzeb papieża emeryta odbędzie się 5 stycznia, a uroczystości będzie przewodził papież Franciszek.

Argentyński dziennik „La Nacion”, powołując się na źródła w Watykanie, ujawnił, jak brzmiały ostatnie słowa Benedykta XVI przed śmiercią. „Jezu, kocham ciebie” – miał powiedzieć po niemiecku, czyli w swoim ojczystym języku, były biskup Rzymu.

