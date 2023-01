„Wychodziłam na balkon popatrzeć, miasto dymi, z dymem odlatuje ludzie życie”. Lida z pociągu: Niech Polski wojna nie dotknie

„Nalałam do słoika oleju, zrobiłam knot. Strasznie to śmierdziało i strzelało olejem na każdą stronę, ale mogłam podsmażyć udko z kurczaka. Tak tylko ciut, do białego. Żeby nie widzieć różowego, jadłam prawie surowe” – pociąg Kijów-Przemyśl przewozi dużo ludzi, a każdy z nich to oddzielna historia. Obok mnie siedzi Lida z Mariupola i opowiada.

– Chce pani herbaty? – zaproponowałam odruchowo, odkręcając termos. Wojna nauczyła mnie wozić termos, który ma dwa kubki, gdyż zawsze obok znajdzie się osoba, chętna na łyk czegoś ciepłego. Lida ma 75 lat, ciężko oddycha, jej lewa ręka wyraźnie niedomaga. – Dziękuję, nie trzeba, mam tylko dwie godziny drogi. Dwie godziny to nic. Wytrzymałam przez 20 dni bez jedzenia i wody. Jestem z Mariupola. Milczymy obie przez chwilę. Lida wyciąga komórkę, przegląda zdjęcia i pokazuje: – To był mój dom. Mieszkaliśmy na dziewiątym piętrze. Cztery piętra zniszczyła jedna bomba na raz. Ściany złożyły się do środka. Nasza kotka spłonęła. Taka piękna była! (głos kobiety drży). Nie ma domu. Nie ma miasta. Kobieta przewija zdjęcia – każde prawie takie samo: zniszczenia, ruiny. I czasem ruda kotka. – Miałam sąsiadkę – zanurza się we wspomnienia Lida. – Starsza pani, bardzo kochała życie. Zawsze dbała o zdrowie, odwiedzała lekarzy. Złamała biodro, była po operacji. Nie mogła wychodzić z mieszkania podczas nalotów. Zginęła pod gruzami. Zginęła/zginął pod gruzami – to bardzo częsta przyczyna śmierci w Mariupolu. Ile razy to usłyszałam, pytając o znajomych! – Co najmniej sto tysięcy ludzi zginęło w Mariupolu. Sto tysięcy cywilów! Tych, co ginęli na ulicach na początku wojny, jeszcze wrzucali do mogił zbiorowych, takie długie rowy były wykopywane – Lida macha zdrową ręką. – A tych, co zginęli pod gruzami, okupanci wywożą razem z gruzami na poligon, ślad po nich nie zostanie. Teraz burzą Teatr Dramatyczny. Po zrzuceniu bomb zacierają ślady przestępstwa.