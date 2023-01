Szczyt Unia Europejska-Ukraina. Wiadomo, kiedy i gdzie się odbędzie

Szczyt Unii Europejskiej z udziałem Ukrainy rozpocznie się w ciągu najbliższych godzin. Informację o dacie ujawniły służby prasowe Rady Europejskiej. Miejsce podało biuro prezydenta Ukrainy. Jednocześnie potwierdzono, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim.

Na wspólnym szczycie Unię Europejską reprezentować będzie wspomniana szefowa KE Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ma im towarzyszyć szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell. Początkowo informowano, że Wołodymyr Zełenski zaproszony został do Brukseli. Już wtedy jednak zastrzegano, że miejsce spotkania zostanie jeszcze omówione ze stroną ukraińską.

Ukraina na drodze do Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w majowym przemówieniu w mediach społecznościowych ogłosił, że Ukraina wypełniła drugą część kwestionariusza wymaganego od państw, które chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Pierwszą część kwestionariusza Ukraina otrzymała na początku kwietnia i wypełniła go w zaledwie 10 dni.

– Dziś zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny i nie tylko formalny, krok na naszej drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej – poinformował Zełenski. – Zwykle zajmuje to miesiące. Ale my zrobiliśmy to wszystko w kilka tygodni. To jest dokument zawierający tysiące stron – dodał.

Spotkanie Komitetu Wojskowego NATO

Swoje spotkanie będą miały też władze NATO. Komitet Wojskowy Paktu Północnoatlantyckiego zbierze się w Brukseli w dniach 18-19 stycznia. Oprócz krajów członkowskich swoich przedstawicieli będą też miały Szwecja i Finlandia – kraje ubiegające się o członkostwo w Sojuszu.

W spotkaniu NATO wezmą udział generał Christopher Cavoli, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) i generał Philippe Lavigne, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych ds. Transformacji (SACT). Dołączy do nich także Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, który odpowiadać będzie za przedstawienie celów politycznych i omówienie wyzwań dotyczących bezpieczeństwa.







