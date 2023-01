Kadyrow usłyszał proste pytanie na konferencji prasowej. Rozbrajająca odpowiedź przywódcy Czeczenii

Ramzan Kadyrow został zapytany podczas corocznej konferencji prasowej transmitowanej na żywo „jakie filmy ogląda i jaki film lub książka zrobiły na nim największe wrażenie w ostatnim roku”. – Prawdę mówiąc nie lubię czytać – przyznał rozbrajająco przywódca Czeczenii. Po chwili dodał, że „lubi działać tak, aby ludzie pisali o rzeczach, które robi”.

– A to, co tam piszą, to różne opinie ludzi. Nie ma czystej historii w książkach czy filmach. Jak zaczynasz czytać coś z zainteresowaniem, a potem omawiasz to z pisarzem, to on mówi, że chodziło mu o coś innego i potem jesteś rozczarowany. To nie jest interesujące. Staram się robić więcej, aby pisali o naszej republice, aby zostawić dobry ślad w historii – mówił Kadyrow.

Ramzan Kadyrow o książkach i filmach

Szef władz Republiki Czeczeńskiej odniósł się także do kwestii filmów. – Ostatnio oglądam więcej tureckich. Tam więcej się denerwujesz, niż cieszysz – wyjaśnił. Kadyrow dodał, że oglądał też filmy islamskie o Sahabach, czyli osobach z bezpośredniego otoczenia proroka Mahometa, pomimo tego, że zna ich historię. Przywódca Czeczenii przekonywał, że ogólnie nie ma zbyt dużo czasu na oglądanie filmów, ale kiedy już go znajdzie, to stawia na filmy historyczne.

Do wątku nieczytania książek przez Kadyrowa odniósł się doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko. Przypomniał, że szef władz Republiki Czeczeńskiej jest honorowym pracownikiem naukowym Czeczeńskiej Akademii Nauk, honorowym profesorem kilku rosyjskich uczelni oraz autorem kilku prac naukowych.

