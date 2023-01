Nowe zdjęcie z noworocznego orędzia Władimira Putina. Mnożą się spekulacje

Noworoczne przemówienie Władimira Putina w tym roku przykuło dużą uwagę za sprawą wielu różnić w porównaniu do poprzednich lat. Prezydent Rosji przemawiał dziewięć minut, najdłużej podczas swoich 20-letnich rządów. Putin zazwyczaj pojawia się również na tle Kremla, gdzie w czerwonym krawacie mówił o tym, co powinien przynieść następny rok.

Tym razem rosyjski przywódca udał się do siedziby Południowego Okręgu Wojskowego, gdzie przemawiał, jak się wydawało, na tle żołnierzy tej jednostki. Putin założył także szary krawat, a jego orędzie poświęcone było wojnie w Ukrainie. Szybko namierzono także kobietę stojącą za Putinem. Jak się okazało to nie pierwszy raz, kiedy robi za tło do Putina.

Władimir Putin wygłosił orędzie na nowy rok. Miał na sobie kamizelkę?

Julia Davis, która stworzyła kanał Russian Media Monitor, pokazujący rosyjską propagandę, zauważyła, że prezydent Rosji był „roztrzęsiony i kaszlał”. Kolejne spekulacje powstały po zdjęciu, które zamieścił profil podpisany jako „Sputnik Not”. Widać na nim Putina rozmawiającego z żołnierzami Południowego Okręgu Wojskowego i nienaturalne wybrzuszenie na marynarce polityka.

„Putin zaprzecza plotom, że to kamizelka kuloodporna, twierdzi, że nosi gorset” – podpisano zdjęcie. „Pancerz?” – zastanawiał się z kolei Iwan Żdanow, bliski współpracownik krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się tego typu zdjęcia. Sugestie o noszeniu przez Putina kamizelki pojawiły się w maju po publikacji jednego ze zdjęć.

