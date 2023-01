W „supermocarstwie” ocieplają domy trocinami. Białoruskie media kpią z Rosji

Mocarstwowe złudzenia Rosji od około 10 miesięcy rozwiewa ukraińska armia, wytrwale opierając się znacznie liczniejszemu i rzekomo lepiej uzbrojonemu najeźdźcy. Znajdą się jednak tacy, którzy nadal będą utrzymywać, że jest to tylko przejściowy stan i chwilowe niepowodzenie Rosji. Nie dopuszczą do siebie myśli, że kompromitująca się armia to jedynie przedłużenie ułomnego aparatu państwowego.

Ludzi przekonanych wciąż o sile Federacji Rosyjskiej co jakiś czas starają się uświadamiać internauci i niezależne media, funkcjonujące wciąż w przestrzeni internetowej Rosji i Białorusi. W tym właśnie duchu portal Nexta nagłośnił ostatnio przypadek urzędniczki z Tambowa.

Tambow. Trociny dla rodzin żołnierzy

W Tambowie lokalne nadleśnictwo przekazało członkom zmobilizowanych rodzin trociny, do ogrzania swoich domów. Za ten czyn pomysłodawczyni została nagrodzona dyplomem, różą i koszem owoców. Białorusini zwrócili uwagę na absurd tego wydarzenia.

„Podczas gdy propagandziści gardłują na temat »zamarzającej Europy«, w »supermocarstwie« ludzie ocieplają swoje domy trocinami” – zwracali uwagę dziennikarze. Dodali też zdjęcie, pokazujące obrazek jak sprzed kilku epok, nijak przystający do rzekomo nowoczesnego państwa.

Były rosyjski prezydent mówi o zamarzającej Europie

Śmiercią z zimna mieszkańcom Zachodu groził latem tego roku m.in. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji. „Europejscy głupcy dali się cynicznie ograć Amerykanom, zmuszając ich do wzięcia na siebie najbardziej bolesnych konsekwencji uderzenia sankcjami w mieszkańców UE (...) Zwykli Europejczycy będą tej zimy zamarzać na śmierć w swoich domach” – pisał w mediach społecznościowych.

