Tak będzie wyglądał pogrzeb Benedykta XVI. To pierwsza taka sytuacja w historii

Od kilku dni ciało Benedykta XVI było wystawione w bazylice świętego Piotra. Hołd zmarłemu byłemu papieżowi oddało blisko 200 tys. wiernych. Po zamknięciu bazyliki zostanie przeprowadzona specjalna ceremonia złożenia ciała emerytowanego papieża do cyprysowej trumny. Do trumny zostaną włożone m.in. monety i medale z czasów jego pontyfikatu, tzw. rogito czyli zamknięty w metalowej tubie tekst opisujący posługę Benedykta XVI, a także paliusze, które nosił jako arcybiskup Monachium, a potem biskup Rzymu.

Pogrzeb Benedykta XVI. Jak będzie wyglądał?

Przed godziną 9 trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie wyniesiona na plac św. Piotra w Watykanie, gdzie będzie odmawiany różaniec. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek 5 stycznia o godzinie 9:30. Zostanie odprawiona specjalna msza święta. Z zapowiedzi rzecznika biura prasowego Watykanu wynika, że podstawą liturgii będzie tradycyjne nabożeństwo odprawiane po śmierci Ojca Świętego.

Zostaną do niej wprowadzone nieliczne zmiany ze względu na szczególny charakter sytuacji. Po raz pierwszy w historii urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swojego poprzednika. Według nieoficjalnych doniesień nie będą m.in. zastosowane reguły zawarte w apostolskiej konstytucji Universi Dominici gregis, która szczegółowo opisuje czynności przeprowadzane po śmierci papieża. Zgodnie z ostatnim życzeniem papieża seniora, uroczystości pogrzebowe odbędą się pod znakiem prostoty. — Pogrzeb będzie uroczysty, ale skromny — zapewniał rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Po zakończeniu uroczystości ciało Benedykta XVI zostanie złożone w Grotach Watykańskich. Ostatecznie papież senior spocznie w podziemiach bazyliki Świętego Piotra. Dokładnie w tym samym miejscu do 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II.

Pogrzeb Benedykta XVI. Kto weźmie udział?

5 stycznia do Watykanu przyleci wielu światowych przywódców, aby pożegnać zmarłego Benedykta XVI. W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą m.in. prezydenci Włoch i Niemiec: Sergio Mattarella i Frank-Walter Steinmeier, a także kanclerz Niemiec Olaf Scholz, królowa Zofia z Hiszpanii, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa i prezydentka Węgier Katalin Novak. Polskę będą reprezentować Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, a także wielu kościelnych hierarchów m.in. prymas abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.



W związku z uroczystościami pogrzebowymi wdrożone zostały specjalne środki bezpieczeństwa. Do godziny 14 w czwartek 5 stycznia cały teren wokół Watykanu będzie objęty czerwoną strefą. Obostrzenia będą obowiązywać na via della Conciliazione oraz pobliskich placach aż do Piazza Risorgimento.

Czytaj też:

Żałoba narodowa w dniu pogrzebu Benedykta XVI? Jest reakcja Kancelarii PrezydentaCzytaj też:

Ciało Benedykta XVI wystawione publicznie. Za wszystkim stoi średniowieczna tradycja