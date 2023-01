Tak będzie wyglądał pogrzeb Benedykta XVI. To pierwsza taka sytuacja w historii

Ceremonia pogrzebowa Benedykta XVI rozpocznie się w czwartek 5 stycznia o godzinie 9:30. Na placu świętego Piotra w Watykanie zostanie odprawiona specjalna msza święta. Z zapowiedzi rzecznika biura prasowego Watykanu wynika, że podstawą liturgii będzie tradycyjne nabożeństwo odprawiane po śmierci Ojca Świętego. Zostaną do niej wprowadzone nieliczne zmiany ze względu na szczególny charakter sytuacji. Po raz pierwzy w historii urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swojego poprzednika.



W związku z uroczystościami pogrzebowymi wdrożone zostały specjalne środki bezpieczeństwa. Do godziny 14 w czwartek 5 stycznia cały teren wokół Watykanu będzie objęty czerwoną strefą. Obostrzenia będą obowizywać na via della Conciliazione oraz pobliskich placach aż do Piazza Risorgimento.

