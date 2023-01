Saakaszwili pisze do znanego dziennikarza. „Byłoby to pomocne w uratowaniu mojego życia”

Były prezydent Gruzji został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym w Gruzji w październiku 2021 roku. Pod koniec listopada ubiegłego roku jego prawnik Szalwa Chaczapuridze przekazał, że w organizmie polityka znaleziono ślady arszeniku. Niedługo potem Saakaszwili napisał list do redakcji „Le Monde”, w którym zaapelował o pomoc do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Teraz zwrócił się do Christo Grozeva, dziennikarza śledczego serwisu Bellingcat, którego rosyjskie MSW umieściło na liście osób poszukiwanych.

„Od dawna podziwiam Twoją pracę, ale nigdy nie pomyślałbym, że pewnego dnia będę musiał poprosić Cię o pomoc” – napisał Saakaszwili do Grozeva w mediach społecznościowych. „Jak zapewne wiesz, najlepsze amerykańskie laboratorium i wybitny toksykolog z Nowego Jorku ostatecznie ustalili, że w marcu tego roku zostałem otruty w więzieniu” – przypomniał. Jak dodał, w marcu czuł się „bardzo źle”, miał „wysoką gorączkę, wymioty, obfite poty i bóle głowy”. „Od tego czasu moje zdrowie nie wróciło” – zaznaczył były prezydent Gruzji.

Sakaszwili: Jestem pewien, że jest tam wiele do znalezienia

„Władze więzienne musiały mnie przenieść do szpitala, gdzie lekarze od razu podejrzewali otrucie” – przypominał dalej. I stwierdził, że procedury przeciągały się „do granic możliwości”, aby „ślady zatrucia wyparowały z krwi”. „Na nieszczęście dla nich, dużo później w moich włosach i paznokciach znaleziono truciznę” – napisał Saakaszwili. „Piszę otwarcie, ponieważ moja korespondencja i tak jest kontrolowana. Czy mógłbyś przyjrzeć się podejrzanym ruchom rosyjskim i powiązanym z Rosją w Gruzji? Powszechnie wiadomo, że generał Beseda i inni funkcjonariusze FSB często przyjeżdżali do Gruzji” – zwrócił się do dziennikarza.

„Jestem pewien, że jest tam wiele do znalezienia i byłoby to również pomocne w uratowaniu mojego życia” - podsumował Saakaszwili.

Micheil Sakaszwili otruty w więzieniu

Badania Saakaszwiliego wykonano po tym, jak Mariam Jishkariani, lekarka i szefowa organizacji pozarządowej Empathy, która zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia byłego prezydenta, powiedziała, że w jego włosach znaleziono ślady trzech metali ciężkich. Grupa 10 ekspertów po kilku dniach konsultacji stwierdziła, że jest bardzo prawdopodobne, że gruziński polityk został otruty. Chaczapuridze przekazał, że mogło do tego dość w momencie, kiedy Saakaszwili po raz pierwszy w więzieniu stracił przytomność.

Czytaj też:

Wiceprzewodniczący Dumy chce karać rosyjskich żołnierzy. „Jawny antyintelektualizm”Czytaj też:

Seria zgonów wpływowych Rosjan na terenie Indii. Tym razem zwłoki znajdowały się kajucie statku