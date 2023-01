NA ŻYWO: Pogrzeb Benedykta XVI. Nastąpiła zmiana w uroczystościach

W czwartek odbywają się uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża Benedykta XVI. W dużej są one podobne do pogrzebu Jana Pawła II. Przewidziano pewne modyfikacje. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

W czwartek o godz. 8:45 trumna z ciałem Benedykta XVI została wyniesiona na plac św. Piotra w Watykanie, gdzie będzie odmawiany różaniec. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek 5 stycznia o godzinie 9:30. Zostanie odprawiona specjalna msza święta. Z zapowiedzi rzecznika biura prasowego Watykanu wynika, że podstawą liturgii będzie tradycyjne nabożeństwo odprawiane po śmierci Ojca Świętego. 09:11 W ciągu trzech dni prawie 200 tys. osób złożyło hołd papieżowi-emerytowi, który zmarł 31 grudnia w wieku 95 lat - donosi agencja ANSA 09:10 Uroczystości rozpoczęły się wyniesieniem trumny Benedykta XVI przed Bazylikę św. Piotra. Za zmarłego odmawiany jest różaniec. 09:01 Zmiany w uroczystościach



Podczas czwartkowych uroczystości nie będzie m.in końcowych modlitw diecezji rzymskiej i Kościołów wschodnich. Inne też będą czytania mszalne. Wykorzystana zostanie Trzecia Modlitwa Eucharystyczna. 08:50 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9:30



Polskę będą reprezentować Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, a także wielu kościelnych hierarchów m.in. prymas abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. 08:46 Od północy na terenie Watykanu obowiązuje czerwona strefa



Watykan zdecydował się zaostrzyć środki bezpieczeństwa ze względu na pogrzeb emerytowanego papieża Benedykta XVI. Obszar wokół bazyliki św. Piotra w Rzymie stanie się czerwoną strefą

