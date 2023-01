NA ŻYWO: Pogrzeb Benedykta XVI. Nastąpiła zmiana w uroczystościach

W czwartek o godz. 8:45 trumna z ciałem Benedykta XVI została wyniesiona na plac św. Piotra w Watykanie, gdzie będzie odmawiany różaniec. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek 5 stycznia o godzinie 9:30. Zostanie odprawiona specjalna msza święta. Z zapowiedzi rzecznika biura prasowego Watykanu wynika, że podstawą liturgii będzie tradycyjne nabożeństwo odprawiane po śmierci Ojca Świętego.

09:30 Ostatni papieski pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 r., po śmierci papieża Jana Pawła II, który miał 84 lata i przewodniczył Kościołowi katolickiemu przez 26 lat - przypomina CNN



Uczestniczyło w nim ponad 200 przedstawicieli państw, a włoskie media oszacowały, że pogrzeb oglądało co najmniej trzy miliony ludzi z Placu Świętego Piotra lub na dużych ekranach ustawionych w całym Rzymie. 09:26 Na Placu Św. Piotra pojawił się papież Franciszek. Ma on wygłosić kazanie i odprawić modlitwy liturgiczne 09:25 Joe Biden nie pojawi się na pogrzebie Benedykta XVI. USA reprezentował będzie ambasador przy stolicy Apostolskiej. Oficjalne delegacje wystawią zgodnie z prośbą Włochy i Niemcy. Część pojawi się nieoficjalnie jak Andrzej Duda.



Pogrzeb Benedykta XVI. Joe Biden spełni przedśmiertną wolę papieża emeryta 09:20 Po zakończeniu uroczystości ciało Benedykta XVI zostanie złożone w Grotach Watykańskich. Ostatecznie papież senior spocznie w podziemiach bazyliki Świętego Piotra. Dokładnie w tym samym miejscu do 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II. 09:11 W ciągu trzech dni prawie 200 tys. osób złożyło hołd papieżowi-emerytowi, który zmarł 31 grudnia w wieku 95 lat - donosi agencja ANSA 09:10 Uroczystości rozpoczęły się wyniesieniem trumny Benedykta XVI przed Bazylikę św. Piotra. Za zmarłego odmawiany jest różaniec. 09:01 Zmiany w uroczystościach



Podczas czwartkowych uroczystości nie będzie m.in końcowych modlitw diecezji rzymskiej i Kościołów wschodnich. Inne też będą czytania mszalne. Wykorzystana zostanie Trzecia Modlitwa Eucharystyczna. 08:50 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9:30



Polskę będą reprezentować Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, a także wielu kościelnych hierarchów m.in. prymas abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. 08:46 Od północy na terenie Watykanu obowiązuje czerwona strefa



Watykan zdecydował się zaostrzyć środki bezpieczeństwa ze względu na pogrzeb emerytowanego papieża Benedykta XVI. Obszar wokół bazyliki św. Piotra w Rzymie stanie się czerwoną strefą

Tak będzie wyglądał pogrzeb Benedykta XVI. To pierwsza taka sytuacja w historiiCzytaj też:

Czerwona strefa w Watykanie. Zaostrzone środki bezpieczeństwa podczas pogrzebu Benedykta XVI