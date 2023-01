Ośmioosobowa rodzina znaleziona martwa. Wszyscy mieli rany postrzałowe

Do tragedii doszło w miejscowości Enoch, położonej w południowo-zachodniej części stanu Utah, 400 kilometrów na południe od Salt Lake City. Urzędnicy miejscy poinformowali, że ciała znaleźli w środę policjanci, którzy udali się z rutynową kontrolą na posesję. Takie działania są podejmowane, gdy sąsiedzi nie widzą danych osób przez nietypowy okres czasu. Nie ujawniano jednak żadnych szczegółów sprawy.

Znaleziono ciała ośmiu osób

Przedstawiciel władz Rob Dotson powiedział, że urzędnicy nie mają też na razie żadnych informacji na temat motywu zbrodni i że prawdopodobnie miną dni, zanim będą mogli dojść do jakichkolwiek wniosków na temat tego, co się wydarzyło.

Lokalna policja oświadczyła, że w związku z tą sprawą nie wykryto żadnego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości. „W tej chwili nie uważamy, aby istniało zagrożenie dla społeczeństwa lub by podejrzani byli na wolności” – przekazano w oświadczeniu, cytowanym przez „The New York Times”. „Śledztwo trwa” – dodano.

Mieszkańcy miasteczka wstrząśnięci

Rob Dotson powiedział, że społeczność miasteczka jest wstrząśnięta tym, co się stało. „Ta społeczność ma wyrzuty sumienia. Odczuwa ból” – zaznaczył. „Przyjaciele, sąsiedzi i członkowie rodziny cierpią z powodu tego incydentu” – dodał.

twitter

„NYT” zwraca uwagę, że mieszkańcy opisali Enoch jako zżytą społeczność, w której wszyscy się znają. Jeden z mieszkańców miasteczka powiedział, że dobrze znał zamordowanych, bo chodzili do tego samego kościoła, co on. „Byli po prostu cudowną, cudowną rodziną” – powiedział, dodając, że ojciec pracował w firmie ubezpieczeniowej. „Wszyscy jesteśmy zszokowani i załamani. Ludzie, którzy tu mieszkają, kochają swoich sąsiadów” – zaznaczył.

Czytaj też:

Pierwsza egzekucja osoby otwarcie transpłciowej w USA. 49-latkę stracono za zabójstwo partnerkiCzytaj też:

Strażacy znaleźli w spalonym domu osiem ciał. Policja nie wyklucza morderstwa