Tłumy na pogrzebie Benedykta XVI. Papież emeryt spoczął w Grotach Watykańskich

Uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI odbyły się w czwartek przed południem. O godz. 8.45 trumna z ciałem papieża emeryta została wniesiona na plac św. Piotra, na co wierni zareagowali oklaskami. Następnie odmówiono różaniec. O godz. 9.30 odprawiona została msza święta. Ceremonii przewodniczył i homilię wygłosił papież Franciszek, ale jednak to nie on, ze względu na problemy z poruszaniem się, poprowadził liturgię. – Chcemy wspólnie powiedzieć: Ojcze, w Twoje ręce powierzamy jego ducha. Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos! – mówił papież podczas kazania.

Po mszy trumna została złożona w Grotach Watykańskich. Ta część pogrzebu miała charakter prywatny i odbyła się bez udziału kamer.

Pogrzeb Benedykta XVI. Tłumy na placu św. Piotra

W uroczystościach w Watykanie, według szacunków, uczestniczyło około 100 tys. osób. Na placu św. Piotra zjawili się kardynałowie i duchowni z całego świata. Oficjalne delegacje, z uwagi na charakter ceremonii, przybyły tylko z Włoch i Niemiec, czyli ojczyzny Benedykta XVI. Większość państw reprezentowali ambasadorowie przy Watykanie. Prywatnie pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezydent Węgier Katalin Novak, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, czy hiszpańska królowa Zofia.

– To bardzo ważny moment, zwłaszcza że obserwujemy, jak jeden papież chowa drugiego — powiedziała jedna z kobiet obecnych na uroczystości w rozmowie z „The Guardian”. – Byliśmy tutaj i chcieliśmy przyjść, także po to, aby spróbować zrozumieć, jak Kościół katolicki może się dalej rozwijać – dodała.

– Benedykt był bardzo ważnym papieżem, który dokonał wielu rzeczy, z których owoców możemy nie zdawać sobie sprawy przez kilka lat. Zawsze podejmował się swoich zadań z pokorą, nawet gdy zdawał sobie sprawę, że musi zrezygnować, bo nie ma sił, by dalej być papieżem – powiedziała inna uczestniczka pogrzebu.

Watykan ujawnił rogito Benedykta XVI

Do trumny wraz z ciałem Benedykta XVI włożono paliusz, monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli zamkniętą w metalowej tubie krótką biografię papieża. W czwartek rano Watykan ujawnił treść dokumentu. Podkreślono w nim, że Benedykt XVI w centrum swojego pontyfikatu umieścił „temat Boga i wiary w nieustannym poszukiwaniu oblicza Jezusa Chrystusa oraz pomaganiu wszystkim w poznaniu Go, w szczególności poprzez publikację dzieła Jezus z Nazaretu”.

Zaznaczono, że Joseph Ratzinger był obdarzony rozległą i głęboką wiedzę biblijną i teologiczną. wspomniano o tym, że papież emeryt promował dialog z anglikanami, Żydami i przedstawicielami innych religii. Wznowił też kontakty z księżmi z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wspomniano też, że „stanowczo zwalczał przestępstwa popełniane przez duchownych wobec nieletnich lub osób bezbronnych, nieustannie wzywając Kościół do nawrócenia, modlitwy, pokuty i oczyszczenia”.

Czytaj też:

Andrzej Duda o upamiętnieniu Benedykta XVI w Polsce. Wspomniał o „ciepłym stosunku do Polaków”Czytaj też:

Zła wola Franciszka, czy brak reguł? Terlikowski dla „Wprost” o pogrzebie Benedykta XVI: Powód jest inny