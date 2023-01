Rosjanie zaatakują Ukrainę wzdłuż granicy z Polską? Gen. Skrzypczak: Niezwykle ryzykowne

Rosjanie liczą, że zgromadzony potencjał wojskowy, który rozlokowują za północną granicą Ukrainy pozwoli im wykonać uderzenie od północy, rozbić ukraińską obronę i ostatecznie zapanować nad wschodnią częścią tego kraju. Między innymi w tym celu budują militarną przewagę pomni srogiej lekcji danej im przez Ukraińców w pierwszej fazie wojny, kiedy nie mając wystarczającej przewagi, rozpoczęli marsz do Kijowa. Dla przeprowadzenia wielkoskalowej ofensywy potrzebne są Rosjanom ogromne ilości amunicji i paliwa, które zwożą od listopada do magazynów blisko wojsk szykujących się do bitwy, część z nich rozmieszczając w strefie przyfrontowej.