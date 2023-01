Książę Harry miał naciskać w tej sprawie na ojca. Karol go nie wysłuchał

Brytyjskie media donoszą, że egzemplarze autobiografii księcia Harry’ego „Spare” (ang. „Zapasowy” – tytuł odnosi się do pozycji Harry'ego jako młodszego brata następcy tronu) przypadkowo zostały sprzedane w wersji hiszpańskojęzycznej 5 dni przed datą ogólnoświatowej premiery. W Wielkiej Brytanii autobiografia ma ukazać się w przyszłym tygodniu. –Wszystko wskazuje na to, że część klientów złamała swoje zobowiązanie wobec wydawcy i wystawiła książkę na sprzedaż przed ustalonym terminem – tłumaczył rzecznik hiszpańskiego wydawcy Sky News.

Książka rzuca światło na napięcia w relacjach Harry'ego z bratem, Williamem oraz jego ojcem, królem Karolem III. Można w niej przeczytać, że Harry nazywa Williama swoim „arcywrogiem” i „dokładnym przeciwieństwem”, zanim opisał moment, w którym powiedziano mu, że księżna Diana nie żyje.

Jednym z wątków jest również związek Karola z Kamilą Parker-Bowles. Para pobrała się 9 maja 2005 roku. W momencie ponownego ślubu ojca Harry miał 21 lat, a William 23 lata.

Harry o Kamili: Czy byłąby dla mnie okrutna?

W swojej autobiografii książę napisał, że on i William „błagali” Karola, aby nie brał ślubu z Kamilą po śmierci księżnej Diany. Obawiał, że Kamilazostanie ich „nikczemną macochą”. Twierdził przy tym, że bracia nie staną na drodze związku ówczesnego księcia Walii, ale poprosili go, aby nie szedł do ołtarza po raz drugi. Karol chciał przekonać synów do zmiany stanowiska, zanim poprosił opinię publiczną o zaakceptowanie jego wybranki.

„Pamiętam, jak zastanawiałem się… czy byłaby dla mnie okrutna; gdyby była jak wszystkie złe macochy w opowieściach”. Dodał: „Willy od dawna był podejrzliwy w stosunku do „Innej Kobiety”, co go dezorientowało i dręczyło; Kiedy te podejrzenia się potwierdziły, poczuł dojmujące wyrzuty sumienia, że nic wcześniej nie zrobił ani nie powiedział” – pisał książę Harry.

MailOnline ujawnił, że pierwszy rozdział książki rozpoczyna się po pogrzebie księcia Filipa w kwietniu 2021 r., gdzie Harry opisuje spotkanie z ojcem i bratem na terenie zamku Windsor, w pobliżu Frogmore Cottage, gdzie Sussexowie przebywają w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnił, że przyjechać do Wielkiej Brytanii, aby pożegnać się z księciem Filipem, ale poprosił też o „potajemne spotkanie ze starszym bratem i ojcem”.

Twierdził, że gdy tylko zobaczył Williama i Karola wchodzących do ogrodów, wiedział, że przyszli tam raczej na „pojedynek” niż w celu pojednania. Pisał też, że przerywali mu i manipulowani nim, twierdząc, że wyjazd jego i Meghan do USA był dla nich niezrozumiały. Miał poczucie, jakby ojciec i brat go nie znali i nie chcieli wysłuchać.

