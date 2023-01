Koniec okresu ochronnego dla Putina. Niemcy miękną w sprawie broni pancernej i Patriotów dla Ukrainy

Nowy rok przynosi zmianę klimatu panującego dotąd na zachodzie Europy w związku z wojną na Ukrainie. Ci sami politycy, którzy jeszcze niedawno prześcigali się w szukaniu sposobów na ratowanie twarzy pułkownika Putina, dziś zaczynają licytować się na to, który z nich w większym stopniu pomoże Ukrainie pokonać Moskwę. Do przywódców w Berlinie i Paryżu coraz bardziej dociera, że korzystniej będzie przyłożyć rękę do zadania Moskwie klęski na Ukrainie niż łudzić się nadzieją na dogadanie z Putinem.