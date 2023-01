Książę Harry opisał kłótnię między Kate i Meghan. „Powiedziała, że ma mózg bobasa”

Po odejściu z rodziny królewskiej Harry i Meghan podkreślali, że chcą przede wszystkim spokoju dla siebie i swoich dzieci. Sussexowie konsekwentnie jednak podgrzewają atmosferę wokół siebie oraz relacji z pozostałymi royalsami. Jeszcze nie ucichła sprawa dokumentu nakręconego dla Netfliksa, a już pojawiło się kolejne pole do plotek i spekulacji.

Autobiografia Harry'ego miała się pojawić na brytyjskim rynku 10 stycznia. Egzemplarze „Spare” („Zapasowy” – tytuł odnosi się do pozycji jako młodszego brata następcy tronu – red.) przypadkowo zostały sprzedane w wersji hiszpańskojęzycznej 5 dni przed datą premiery. Historie opisane przez członka brytyjskiej rodziny królewskiej trafiły na nagłówki portali internetowych na całym świecie.

Harry oskarżył Williama o pobicie

Szczególną uwagę zwrócono na wspomnienia Harry'ego dotyczące jego relacji z bratem. Mąż Meghan Markle oskarżył Williama o fizyczną napaść. Do zdarzenia miało dojść w 2019 roku, gdy rzekomo William nazwał żonę brata „trudną”, „niegrzeczną” i „szorstką”, co Harry odebrał jako powtarzanie prasowej narracji.

Na łamach „Spare” Harry nie waha się rzucać ostrych oskarżeń pod adresem Williama i Kate. Wspomniał m.in. o swojej kontrowersyjnej akcji z 2005 roku. Gdy książę pojawił się na balu przebierańców w kostiumie nazisty, wybuchł skandal. Teraz książę Sussexu twierdzi, że przed wybraniem stroju na imprezę konsultował się z bratem i przyszłą szwagierką. Z„adzwoniłem do Willy'ego i Kate. Zapytałem, co o tym sądzą. Powiedzieli, żebym wybrał kostium nazisty. Bardzo ich to rozbawiło. Stwierdzili, że jest zdecydowanie śmieszniejszy, a to właśnie chodziło” – napisał. Starszy syn Karola i Diany także pojawił się na wspomnianej imprezie – był przebrany za lwa.

O co Meghan pokłóciła się z Kate?

Szokująco brzmią też doniesienia Harry'ego o kłótni Meghan i Kate, do której doszło tuż przed ślubem Sussexów. Trzy tygodnie przed ceremonią na świat przyszedł drugi syn Williama – Louis. W „Spare” młodszy syn Karola i Diany wspomina, że w trakcie dyskusji o próbie generalnej przed ślubem miała miejsce ostra scysja. Meghan Markle miała powiedzieć, że „Kate Middleton ma mózg bobasa z powodu hormonów szalejących po urodzeniu dziecka”.

Ten komentarz miał rozwścieczyć Kate. Przyzła żona Harry'ego miała usłyszeć, że nie jest na tyle blisko z Kate, aby rzucać tego typu uwagi. Amerykanka dostała ostrą reprymendę. W opinii Harry'ego Meghan Markle nie miała świadomości, że jej słowa zdenerwują żonę Williama i uważała, że to nie ona ponosi winę za całą awanturę.

