Łukaszenka zapomniał, gdzie leży jego kraj? Zadziwiający pomysł dyktatora

5 stycznia Aleksandr Łukaszenka spotkał się z ekspertami, aby porozmawiać o białoruskim eksporcie. Samozwańczy prezydent przekonywał, że mimo obostrzeń nałożonych przez Zachód z uwagi na wspieranie Władimira Putina w inwazji na Ukrainę, krajowa gospodarka świetnie sobie radzi. – Zdołaliśmy przezwyciężyć wszystkie negatywne tendencje. Wyniki są coraz bardziej optymistyczne – mówił polityk dodając, że nie jest to powód do tego, aby przestać się starać o lepsze wskaźniki ekonomiczne.

Białoruski dyktator tłumaczył, że z powodu gwałtownego wzrostu cen sprzedawanych przez Białoruś towarów, wyniki w eksporcie są mniej więcej dodatnie. – Fakt, że nie osiągnęliśmy przewidywanego poziomu w sztukach i tonach, jest wskazówką, że nie możemy być zadowoleni. Musimy myśleć, jak zwiększyć eksport. Eksport jest walutą, bez której kraj i jego gospodarka nie mogą żyć – wyjaśniał polityk.

Łukaszenka chce budować porty

Po raz kolejny Aleksandr Łukaszenka wspomniał o konieczności budowy portów. Podkreślał, że muszą one być znacznie szybciej zbudowane, aby Białoruś mogła z nich korzystać i handlować przez własne, a nie cudze porty. Ponieważ Białoruś nie ma dostępu do morza, korzystała z portów położonych w krajach bałtyckich. Po wybuchu wojny w Ukrainie handel przeniesiono z Litwy, Łotwy i Estonii do Rosji. W lutym 2022 roku polityk przekonywał, że możliwe byłoby stworzenie białoruskiego portu na terenie Rosji, pod Petersburgiem. Nadal jednak byłby to port znajdujący się na terenie innego państwa.

Po tym jak białoruskie media opublikowały wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, media zalała fala kpin. Internauci zamieszczali w mediach społecznościowych mapę Białorusi z przypomnieniem, że kraj nie ma dostępu do morza. „Łukaszenka ma wielkie plany co do rozwoju białoruskich portów. Dla kontekstu załączam mapę Białorusi” – kpił Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.



