3 mld dolarów pomocy z USA dla Ukrainy. Po raz pierwszy nowe pojazdy w pakiecie

Nowy pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości ponad 3,75 mld dolarów po raz pierwszy obejmie kilkadziesiąt pojazdów bojowych Bradley. Jak dotąd jest to największy pakiet pomocy, jaki Waszyngton zapewnił Ukrainie walczącej z rosyjską napaścią. Pomoc obejmuje m.in. 50 Bradleyów, 500 pocisków przeciwpancernych i 250 000 sztuk amunicji dla lotniskowców.

– Jak powiedział wczoraj prezydent (Joe Biden – red.), wojna znajduje się w krytycznym punkcie i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukraińcom oprzeć się rosyjskiej agresji – mówiła w piątek na konferencji prasowej Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu.

Urzędnicy USA przekazali, że do ukraińskich sił zbrojnych trafi również 100 amerykańskich transporterów opancerzonych M113, 55 odpornych na miny pojazdów o zwiększonej odporności na zasadzki (pojazdy MRAPS) i 138 kołowych pojazdów HUMVEES, a także amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych o dużej mobilności i systemów obrony powietrznej oraz inną broń.

Dozbrajanie Ukrainy. Oświadczenie USA i Niemiec

W czwartek we wspólnym oświadczeniu Niemcy i Stany Zjednoczone informowały, że wyślą do Kijowa pojazdy opancerzone. Decyzję ogłoszono tuż po rozmowie telefonicznej pomiędzy niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem USA Joe Bidenem. Wołodymyr Zełenski prosił o tego typu wozy, by znacznie wzmocnić zdolności swoich oddziałów, biorących udział w kontrofensywie.

Czytaj też:

Joe Biden zatwierdził budżet USA z wakacji na Karaibach. Wydatki na obronność wyższe od całego budżetu PolskiCzytaj też:

To już oficjalne. Patrioty z Niemiec trafią do Polski i Ukrainy