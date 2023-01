Impas przełamany. W końcu udało się wybrać nowego spikera Izby Reprezentantów

Wybór nowego spikera Izby Reprezentantów nastąpił po wielodniowych negocjacjach i druzgocącej porażce Kevina McCarthy'ego w 14. turze głosowania, choć wielu czołowych republikanów wyrażało przekonanie, że już ta runda może zakończyć się sukcesem. Okazało się jednak, że zabrakło mu jednego głosu.

Kevin McCarthy spikerem Izby Reprezentantów

W 15. rundzie głosowania McCarthy zyskał poparcie 216 kongresmenów. 212 deputowanych poparło lidera demokratów Hakeema Jeffriesa, Reuters zaznacza, że republikanin został wybrany większością mniejszą niż połowa członków Izby, tylko dlatego, że sześciu członków jego partii wstrzymało się od głosu – nie poparli McCarthy'ego, ale także nie zagłosowali za innym kandydatem. – Cieszę się, że to już koniec – powiedział dziennikarzom McCarthy krótko po głosowaniu.

CNN wskazuje, że aby uzyskać poparcie, McCarthy musiał zgodzić się na szereg ustępstw wobec grupy kongresmenów ze skrajnego skrzydła swojej partii. Nowy spiker Izby Reprezentantów zgodził się na żądanie, by każdy członek izby mógł wezwać do jego usunięcia w dowolnym momencie. Przystał także na ustępstwa w sprawie cięć budżetowych. Reuters ocenia, że może to wskazywać na dalsze turbulencje w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza gdy Kongres będzie musiał zatwierdzić dalsze zwiększenie zdolności kredytowej Stanów Zjednoczonych.

Joe Biden reaguje

Prezydent USA Joe Biden wydał oświadczenie, w którym pogratulował McCarthy'emu wyboru. Zaznaczył w nim, że tak jak deklarował po wyborach połówkowych, jest gotowy do współpracy z republikanami, „kiedy będzie mógł”, a „a wyborcy jasno dali do zrozumienia, że oczekują, że republikanie również będą przygotowani do współpracy” z nim. „Teraz, gdy podjęto decyzję o przywództwie w Izbie Reprezentantów, czas rozpocząć ten proces” – podkreślił.

