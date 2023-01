Zgrzyt ws. przełomowej decyzji o rozszerzeniu NATO. „Turcja żąda rzeczy, których nie możemy dać”

Szwecja jest pewna, że Turcja zatwierdzi jej wniosek o przystąpieniu do NATO, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie – podała agencja AFP. – Turcja zarówno potwierdza, że zrobiliśmy to, co powiedzieliśmy, że zrobimy, ale także również mówi, że chce rzeczy, których nie możemy, lub nie chcemy im dać – powiedział premier Szwecji Ulf Kristersson podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu.

Szef szwedzkiego rządu tłumaczył, że żądania Ankary, które nie mogą zostać spełnione, wykraczały poza zakres trójstronnego memorandum. – Od czasu do czasu Turcja wspomina o osobach, które chcą ekstradycji ze Szwecji. Odpowiadam na to, że to są kwestie regulowane przez szwedzkie prawo – stwierdził Kristersson, cytowany przez agencję Reutera.

Rozszerzenie NATO. Turcja blokuje wejście Szwecji i Finlandii

Ankara wyraziła rozczarowanie decyzją szwedzkiego Sądu Najwyższego, który w połowie grudnia 2022 r. wstrzymał wniosek o ekstradycję tureckiego dziennikarza, czego domagał się Recep Tayyip Erdogan. Bulent Kenes, jawny krytyk rządu tureckiego prezydenta, jest oskarżanego przez Turcję o udział w zamachu stanu.

Głos w sprawie dołączenia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego zabrał również obecny na konferencji Jens Stoltenberg. Szef NATO spodziewa się, że rozszerzenie nastąpi w przyszłym roku. Stoltenberg także nie chciał mówić o konkretnej dacie, bo jak tłumaczył, to „suwerenne decyzje tureckiego i węgierskiego parlamentu, które nie ratyfikowały jeszcze umów”. W styczniu przedstawiciele parlamentu Szwecji i Finlandii mają odwiedzić Ankarę.

