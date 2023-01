Władimir Putin odznaczony orderem. „Dzięki niemu nasz głos i postawa są słyszane i szanowane”

Prezydent bośniackich Serbów Milorad Dodik odznaczył w niedzielę Władimira Putina najwyższym odznaczeniem Republiki Serbskiej – jednej z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny. Rosyjski przywódca został uhonorowany za „patriotyczną troskę i miłość” do bośniackich Serbów – podała agencja Associated Press. – Putin jest odpowiedzialny za rozwój i wzmocnienie współpracy oraz stosunków politycznych i przyjaźni między Republiką Serbską a Rosją – powiedział Dodik.

– Wierzymy, że to odznaczenie jest potwierdzeniem strategicznej determinacji naszych stosunków, zmierzających do wzmocnienia przyjaźni naszych bratnich narodów – dodał prezydent bośniackich Serbów. Order został wręczony Putinowi w „dniu Republiki Serbskiej”. Bośniacki Trybunał Konstytucyjny w 2015 r. uznał, że to święto dyskryminuje mieszkańców nieserbskiego pochodzenia Republiki Serbskiej.

Władimir Putin uhonorowany przez bośniackich Serbów

Dudik zabrał również głos w mediach społecznościowych. „Jestem dumny, zadowolony i szczęśliwy, że wręczam ordery i odznaczenia przyjaciołom Republiki Serbskiej i składam im wyrazy najgłębszego szacunku. Człowiek jest tak silny, jak jego przyjaciele. Tak też mierzy się kraj, przyjaciółmi, którzy zawsze są z tobą, szanują cię i są gotowi do pomocy” – zaczął prezydent bośniackich Serbów.

„Republika Serbska dziękuje swoim przyjaciołom, którzy ją szanują i doceniają, a jest ich dzisiaj wielu, którzy stali się częścią naszego domu – naszej Republiki. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Władimirowi Putinowi, który jest naszym niezawodnym wsparciem. Dzięki jego pozycji i sile Rosji nasz głos i pozycja są słyszane i szanowane” – podsumował Dudik.

