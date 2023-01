Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Nadchodzi koniec wojny

Wielu ekspertów twierdzi, że wojna w Ukrainie ma scenariusz rozpisany na wiele lat. Twierdzę przeciwnie. Wojna ta zbliża się ku końcowi. Obie strony szykują się do rozstrzygających działań militarnych. Ale zanim odniosę się do pól bitewnych, skieruję uwagę czytelnika na jeszcze kilka innych aspektów, które skłaniają mnie do definiowania rychłego zakończenia wojny.

Przede wszystkim kończy się czas Putina. Biologia jest dla niego nieubłagana i on ma świadomość tego, że nie jest wieczny. Zapewne nie chce pozostawić po sobie Rosji w ruinie. Będzie szukał wyjścia z historycznej pomyłki, jaką była agresja na Ukrainę w innych rozwiązaniach niż militarnych. Dostrzegł w końcu, że jego wojskowi nie są w stanie zapewnić Rosji przekonywującego zwycięstwa. Cena, jaką płacą swoim życiem żołnierze Putina, jest przerażająca w swojej skali. A ciężar wojny i jej konsekwencje dźwigają Rosjanie i chwiejąca się gospodarka. Putin nie ma już mocy sprawczej, aby uchronić swoje imperium przed rozpadem. A uwolnienie się byłych republik radzieckich spod jarzma Kremla stało się faktem. Zatem na co może liczyć jeszcze Putin, skoro już nawet prezydent Francji nie dzwoni, a prezydent Turcji zachowuje się jak grabarz wspólnej idei opierania się wpływom USA? Drugą kwestią jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza Ukrainy.