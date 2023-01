Katastrofa samolotu w Rosji. Ocalały pasażer wezwał pomoc

Nieniecki Okręg Autonomiczny należy do obwodu archangielskiego. Położony jest w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym. To tam doszło do tragicznego w skutkach wypadku samolotu An-2 - największego produkowanego seryjnie jednosilnikowego dwupłatowca na świecie. Na jego pokładzie znajdowało się 12 pasażerów.

Wypadek samolotu w Rosji. Nie żyją dwie osoby

Agencja informacyjna TASS, powołując się na służby ratownicze, przekazała, że powodem wypadku było „oblodzenie”. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zginęły dwie osoby. – Z powodu oblodzenia samolot An-2 rozbił się 10 km od wsi Karatayka. Na pokładzie było 12 osób – dwóch członków załogi i 10 pasażerów, z których jeden zawiadomił służby ratunkowe – powiedział rozmówca agencji.

Służby podały, że samolot leciał z Uczkaru do Narimanu. Dokładne okoliczności wypadku są obecnie badane. Informację o stanie wyjątkowym potwierdził regionalny oddział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Według agencji, samolot „twardo lądował”.

An-2 spadł w Nienieckim Okręgu Autonomicznym

TASS podaje, że ratownicy są już na miejscu zdarzenia. Z kolei Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało po godz. 14, że grupa naziemna dopiero zmierza tam na skuterach śnieżnych. Interfax precyzuje, że samolot leciał na trasie„ Naryan-Mar – Karatayka – Varandey – Naryan-Mar.

An-2, ze względu na niezawodność, prostą konstrukcję i obsługę, łatwość pilotażu i konstrukcję dwupłatowca, nazywany był czasem kukuruźnikiem – po słynnym samolocie Po-2 z okresu II wojny światowej.

Czytaj też:

Pilot stracił kontrolę nad samolotem. Na pokładzie było prawie 200 osóbCzytaj też:

Rosjanie pomylili własnego Su-27 z ukraińskim dronem? Nagranie budzi wątpliwości