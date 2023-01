Włoski kardynał ujawnia: w Watykanie uknuto spisek przeciw papieżowi Franciszkowi

W czwartek przed południem trumna z ciałem Benedykta XVI została złożona w Grotach Watykańskich. W uroczystościach pogrzebowych papieża emeryta na placu św. Piotra w Watykanie wzięło udział około 100 tys. osób. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu, włoski kardynał udzielił anonimowo wywiadu włoskiemu dziennikowi „La Stampa”.

Watykan chce pozbyć się Franciszka? „Ta grupa jest w mniejszości”

– Tajny plan będzie wieloosiowy i wieloetapowy. Jego celem będzie postawienie pontyfikatu w takim napięciu, że Franciszek będzie musiał zrezygnować. Jego przeciwnicy wiedzą, że w tej chwili są w mniejszości i będą potrzebować czasu zarówno na osiągnięcie konsensusu, jak i na osłabienie papieża – oświadczył duchowny. Kardynał dodał, że kampania będzie zależała od „postępującego osłabienia Ojca Świętego, a także podejmowanych przez niego decyzji”. – Powstałe w ten sposób niezadowolenie będzie można wykorzystać przeciwko niemu – ocenił.

Źródło dziennika mówi, że część przeciwników Franciszka będzie go otwarcie krytykować, a pozostali mają działać „w cieniu”. Gazeta pisze, że kluczową postacią frakcji knującej ten spisek jest kardynał Georg Gänswein, który spędził 19 lat jako osobisty sekretarz papieża Benedykta. W rozmowie z niemiecką prasą negatywnie wypowiadał się on o decyzji papieża dotyczącej ograniczania tradycyjnej Mszy łacińskiej.

Spisek przeciwko Franciszkowi. Chcą, by sam zrezygnował

W swojej autobiografii arcybiskup Gänswein pisał, że nie mógł porozumieć się z papieżem Franciszkiem i był „zszokowany i oniemiały”, gdy stracił pozycję w papieskim domu w 2020 roku. Inni członkowie tego ruchu to kardynałowie Raymond Burke i Gerhard Ludwig Müller – twierdzi gazeta.

„The Telegraph” zwraca uwagę, że Franciszek postrzegany jest w Watykanie jako zbyt krytyczny wobec kapitalizmu i zbyt liberalny w kwestii nielegalnej imigracji. Gazeta podaje, że nawet sojusznicy Ojca Świętego potwierdzają informacje o rozłamie. – Istnieją napięcia, jak zawsze w historii Kościoła. To nie jest monolityczny blok – powiedział prałat Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.

Sam Franciszek mówił w lipcu, że pewnego dnia może zrezygnować z urzędu, jeśli stan zdrowia uniemożliwi mu kierowanie Kościołem. Dopytywany o to, kiedy wierni mogą się spodziewać takiej decyzji wskazał, że „wszystko leży w rękach Boga”. – Poda się do dymisji, jeśli nie będzie już w stanie sprostać wyzwaniom swojego pontyfikatu, ale na razie idzie dalej – mówi Walter Kasper, niemiecki kardynał.

Jak dodał, Ojciec Święty nie jest w tej chwili gotowy do ustąpienia. – To oczywiste, że dochodzi do starcia między postępowcami a konserwatystami, ale musimy podtrzymywać dialog między różnymi punktami widzenia – ocenił Kasper, cytowany przez „The Telegraph”.

