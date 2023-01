Zdjęcia ukraińskiej rzeczniczki wywołały skandal. Internauci wzburzeni jej zachowaniem

Kiedy w Ukrainie toczy się zacięta walka z rosyjskim agresorem, media społecznościowe rozgrzała afera z udziałem rzeczniczki prasowej południowego oddziału obwodowego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Iwanna Plantowska świętowała Nowy Rok w Paryżu. Co więcej, swoją aktywnością chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych.

Skandal w Ukrainie. Poszło o zdjęcia rzeczniczki

Wszystko za sprawą serii zdjęć ukraińskiej urzędniczki, która pozuje przed Wieżą Eiffla w obcisłym, skórzanym kostiumie. Część internautów oceniła, że jej zachowanie jest niestosowne, nie tylko przez sprawowaną przez nią funkcję, ale także przez fakt, że bawi się, podczas gdy w Ukrainie trwa walka o życie.

Na reakcję Plantowskiej nie trzeba było długo czekać. Kobieta zmieniła dostępność swojego konta na TikToku na prywatny i zamknęła profil na Facebooku. Jednak użytkownicy zapisali zrzuty ekranu części jej postów, które krążą teraz w mediach społecznościowych.

Lawina krytyki po zachowaniu rzecznik. Poszło o serię zdjęć z Paryża

Rzeczniczka zapowiedziała, że wkrótce odniesie się do krytyki, by użytkownicy „poznali jej prawdę”. Jeden z internautów zwrócił uwagę, że nie tylko jej wycieczka do Paryża zasługuje na uwagę. Bowiem Plantowska, już po powrocie z Francji„ zamieszczała też”niestosowne„ zdjęcia z miasta Bukowel.

Choć nie wiadomo, jakie konsekwencje poniesie Plantowska, to w kontekście jej zachowania agencja Unian przypomina, że wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła postępowanie karne przeciwko Dianie Panchenko, znanej z prorosyjskich poglądów dziennikarce i prezenterce, za nagranie materiału propagandowego w Donbasie.

facebookCzytaj też:

Ukraina zwróciła się do Gruzji o zwrot systemów rakietowych. Odpowiedź Tbilisi jest jednoznacznaCzytaj też:

Błąd mógł pozbawić życia pacjenta i lekarzy. Operację przeprowadzono z pomocą saperów