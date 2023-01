Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Putin szuka swojej szansy. Nadchodzi czas ostatecznej próby dla Ukrainy

Jeżeli planowana duża operacja ofensywna we wschodniej Ukrainie Rosjanom się nie powiedzie, Putin – w obliczu katastrofy – zaproponuje, oczywiście poprzez stronę trzecią, rozmowy pokojowe. Po kogo zechce sięgnąć Putin? Wielkiego wyboru nie ma. Z kręgu państw, które mogą odegrać jakąś rolę w procesie pokojowym, pozostała już chyba tylko Turcja.

W rozmowach pokojowych Kreml będzie widział szansę na zatrzymanie w swoim ręku okupowanych terytoriów Ukrainy. O ile w 2014 mógł liczyć w naciskach na Ukrainę na Niemcy i Francję, to wydaje się, że tych złudzeń się już wyzbył. Chcę wierzyć, że już nikt z Europy Zachodniej nie przyłoży ręki do upokorzenia Ukrainy, jak miało to miejsce w porozumieniach mińskich.

Ani kroku w tył

Jakakolwiek dyskusja z udziałem Putina o przyszłości wschodniej Ukrainy nie może mieć miejsca.