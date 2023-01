NATO i Unia Europejska podpisały deklarację o współpracy. Liderzy mówią o Rosji

We wtorek 10 stycznia przywódcy NATO oraz Unii Europejskiej podpisali trzecią deklaracje o współpracy. Zapewnili przy tej okazji, że nadal będą stosować sankcje przeciwko Rosji, by skłonić ją do odstąpienia od wojny w Ukrainie.

W Brukseli podpisano trzecią już deklarację współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Organizacje reprezentowali sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Politycy przy tej okazji wygłosili też krótkie przemówienia. Trzecia deklaracja współpracy UE i NATO – Właśnie podpisaliśmy trzecią wspólną deklarację o współpracy NATO z Unią Europejską, aby wzmocnić strategiczne partnerstwo. To bardzo ważne – podkreślał Stoltenberg, przypominając, że podobny dokument parafowany był niemal rok temu, krótko po inwazji Rosji na Ukrainę. – Prezydent Putin chciał podbić Ukrainę w ciągu kilku dni. Chciał nas podzielić. Poniósł porażkę w obu tych sferach. Wojska rosyjskie są wypychane przez odważnych żołnierzy ukraińskich, a NATO i Unia Europejskie są zjednoczone w swoim wsparciu dla Ukrainy – zapewniał norweski polityk. Kreml chce Europy podzielonej Stoltenberg zwrócił uwagę, że ludziom na Kremlu zależy, by Europa była słaba i podzielona, a przy tym oderwana od sojuszników za Atlantykiem. – Musimy dalej wzmacniać więź euroatlantycką, NATO, musimy wzmacniać partnerstwo między NATO, a Unią Europejską oraz wsparcia dla Ukrainy – przypominał. Wspomniał też o dołączających do Sojuszu Szwecji i Finlandii. O wzmacnianiu partnerstwa mówiła też Ursula von der Leyen. Zwracała uwagę na współpracę przy odpieraniu ataków hybrydowych, ale też rozwoju nowych technologii czy polityce klimatycznej. Jako przykład zagrożeń dla infrastruktury krytycznej podała atak na rurociąg Nord Stream. – Będziemy naciskać na Kreml poprzez sankcje tak długo, jak będzie to potrzebne. Będziemy rozszerzać te sankcje na tych, którzy wspierają Rosję w wymiarze wojskowym – Iran, Białoruś – zapowiadała i obiecała nowe sankcje, wymierzone w Mińsk.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Na ten moment rosyjskie trolle czekały od miesięcy. „Sukces” okupiony stosami trupów – wrócą kompanie karne?Czytaj też:

Enigmatyczny komunikat po naradzie w BBN. „To jest najważniejsze dla prezydenta”