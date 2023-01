Sofia Sapieha zwróciła się z prośbą o ułaskawienie. Aleksandr Łukaszenka nie miał wątpliwości

Przypomnijmy: w maju ubiegłego roku sąd w Grodnie na Białorusi skazał opozycjonistkę Sofię Sapiehę na sześć kolonii karnej i wysoką grzywnę. Musiała ona także pokryć koszty postępowania sądowego.

Protesty po sfałszowanych wyborach na Białorusi

To partnerka znanego opozycjonisty Romana Protasiewicza. Oboje zostali oskarżeni ws. demonstracji antyrządowych, które przetoczyły się przez Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r.

Sapieha miała administrować kanałem na komunikatorze Telegram „Czarna Księga Białorusi”, na którym publikowano dane personalne funkcjonariuszy białoruskich służb bezpieczeństwa.

Współpraca ze śledczymi i wniosek o ułaskawienie

Opozycjonistka nie zamierzała odwoływać się od wyroku do sądu wyższej instancji. Zamiast tego, postanowiła zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie.

Tłumaczyła, że zarzucane jej czyny popełniła z powodu „młodości i głupoty”, a także będąc pod wpływem „niszczycielskiej grupy ludzi”. Warto wspomnieć, że opozycjonistka zgodziła się w śledztwie na współpracę z organami ścigania.

Wszystko wskazuje na to, że doszło do tego pod przymusem. Białoruscy opozycjoniści zwracają uwagę, że pokazowe procesy polityczne, w których zmusza się oskarżonych szantażem lub torturami do współpracy ze śledczymi, to „normalna” praktyka reżimu Łukaszenki.

Sapieha odbędzie karę na terenie Rosji?

Jak donosi niezależny od Kremla, rosyjski portal „Meduza”, dyktator Białorusi odmówił ułaskawienia Sapiehy. Jej pełnomocnik – adwokat Anton Gaszyński – poinformował, że wkrótce zwróci się z prośbą o odbycie kary w kolonii karnej na terenie Rosji. Zaznaczył, że Łukaszenko zapewne nie będzie oponował przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Wyjaśnijmy, że Sapieha od dziecka mieszkała w miejscowości Lida na zachodzie Białorusi. Urodziła się jednak w Rosji i jest obywatelką tego kraju. Tam także zamieszkują obecnie jej rodzice.

twitterCzytaj też:

Ukraina zwróciła się do Gruzji o zwrot systemów rakietowych. Odpowiedź Tbilisi jest jednoznacznaCzytaj też:

Kolejne incydenty na granicy z Białorusią. Najnowszy raport SG