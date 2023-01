Moskwa w strachu przed eksplozjami. „Anonimowa wiadomość z groźbą zamachu”

Anonimowy informator ostrzegł mieszkańców stolicy Federacji Rosyjskiej przed ładunkami wybuchowymi, podłożonymi rzekomo w moskiewskich galeriach handlowych. Państwowa agencja Ria Novosti przekazała, że w odpowiedzi na zagrożenie w tego typu obiektach zarządzone zostały wybiórcze kontrole. Służby nie zdecydowały się jednak na ewakuacje.

„Otrzymano anonimową wiadomość z groźbą zamachu bombowego we wszystkich centrach handlowych w mieście” – przekazała agencja informacyjna, wywołując niepokój wśród mieszkańców 12-milionowej Moskwy. Portal Nexta podał za to, że w rejonie przeprowadzono ewakuacje budynków administracyjnych i szkół. Fotografie z tych działań trafiły do mediów społecznościowych, m.in. na Twittera.

Pożary w Moskwie

Nastrój w Moskwie jest szczególnie napięty, ponieważ w mieście zaledwie dzień wcześniej spłonął wielopoziomowy magazyn. Ewakuowano wówczas 233 osoby, a w akcji gaśniczej uczestniczyło 140 strażaków, 50 jednostek sprzętu gaśniczego i helikoptery. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa.

Potrójne zabójstwo w stolicy Rosji

Z kolei w niedzielę 8 stycznia w stolicy Rosji doszło do pożaru wielopiętrowego budynku mieszkalnego. Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu znaleziono zwłoki trzech osób. Świadkowie mówili o eksplozji, która nastąpić miała przed pojawieniem się ognia. W tym przypadku prokuratura miała podejrzewać celowe podpalenie, mające zatrzeć ślady zabójstwa trzech osób.

