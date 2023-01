Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski we Lwowie. Wraz z prezydentem Litwy podpisali ważną deklarację

– Chciałbym, by w pomocy Ukrainie uczestniczyły też inne państwa. Ta agresja musi zostać zatrzymana. To jedno z największych wyzwań. Wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą Ukrainę wspierać – podkreślił Andrzej Duda podczas konferencji we Lwowowi.

Zwrócił uwagę, że Polska doskonale zdaje sobie sprawę, czym jest rosyjska agresja. – W imieniu polskich władz mówię, że będziemy wspierać wszelkie działania pomocowe dla Ukrainy. Wiemy, że obrona Ukrainy to gwarancja pokoju i bezpieczeństwa – mówił polski prezydent.

Andrzej Duda we Lwowie. Podpisał ważną deklarację

Andrzej Duda, wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą i prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim spotkali się w środę we Lwowie. Podpisali tam Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. – Polska od początku pełniła aktywną rolę w pomocy Ukrainie. To my byliśmy pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie, jak na tamten moment, spektakularnej pomocy. Przekazaliśmy 240 czołgów, miliony sztuk amunicji, karabinki. Cały czas przekazujemy różne formy wsparcia, uzbrojenia, wyrzutnie Piorun – wymieniał polski prezydent podczas wizyty we Lwowie. Zapewnił też, że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę, także politycznie. – Nadal będziemy przekazywali broń – podkreślił.

Czy Polska przekaże Ukrainie Leopardy?

Duda pytany przez dziennikarzy o przekazanie czołgów Leopard powiedział, że po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, Polska podjęła decyzję o takim wsparciu dla Ukrainy. – Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – wyjaśnił prezydent.

