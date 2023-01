Ogromne wzmocnienie wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Do Europy dotarł amerykański sprzęt wojskowy

Do portu Visslingen w Holandii dotarł transport amerykańskiego sprzętu wojskowego. To 1275 pojazdów opancerzonych, m.in. czołgów Abrams. Do początku lutego zostaną one rozlokowane w Polsce i na Litwie.

Jak relacjonują holenderskie media, transport dotarł w środę, 11 stycznia, a jego rozładunek potrwa kilka dni. Skala akcji jest tak duża, że są w nią zaangażowani także żołnierze sił zbrojnych Holandii. Operacja „Atlantic Resolve” Na pokładach amerykańskich statków dotarło do Europy aż 1275 pojazdów pancernych. To m.in. czołgi M1 Abrams, gąsienicowe transportery opancerzone Bradley czy samobieżne armatohaubice Paladin. Wbrew pozorom, sprzęt i obsługujący go amerykańscy żołnierze nie pozostaną w Holandii. Cały transport będzie sukcesywnie dyslokowany na terytorium dwóch krajów Polski oraz Litwy. Zgodnie z harmonogramem, transportowanie pojazdów – już drogą lądową – w docelowe miejsca powinna zakończyć się na początku lutego. Major Paul Ehrismann z holenderskiej armii oświadczył w rozmowie z lokalnymi mediami, że sprzęt został dostarczony w ramach operacji „Atlantic Resolve”, czyli wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Stanowi ona odpowiedź sojuszu na radykalny wzrost zagrożenia ze strony Rosji. NATO uznało Rosję za najważniejsze zagrożenie Przypomnijmy, że podczas szczytu NATO, który odbył się w dniach 28-30 czerwca w Madrycie, przyjęto nową koncepcję strategiczną. Zakłada ona m.in., że Rosja „najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim”. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wówczas m.in. decyzję o utworzeniu w utworzeniu w Poznaniu stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA. Paweł Soloch, ówczesny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego skomentował, że szczyt NATO spełnił „wszystkie główne polskie oczekiwania”. Warto dodać, że w ubeigły poniedziałek, 9 stycznia, szef MON Mariusza Błaszczak ogłosił plan sformowania jeszcze w tym roku 1. Dywizji Piechoty Legionów, która będzie operować głównie na Podlasiu. Będzie to już piąta dywizja Wojska Polskiego. – Żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie naszego kraju – tłumaczył minister. twitterCzytaj też:

