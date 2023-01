Ranna wolontariuszka z Polski dla „Wprost”: Stopę urwało na miejscu, ale ja wiem, że jeszcze założę sukienkę

Grażyna podczas przygotowania do wyjazdu do Bachmutu

Grażyna Aondo-Akaa i Kamil Moskal z krakowskiej fundacji „Klika”, ranni w ubiegłym tygodniu na Donbasie, są już w Polsce. Kamil jak najszybciej chce wrócić pomagać w Ukrainie, Grażyna zostaje „na suporcie”. To był ich kolejny wyjazd do Bachmutu i nic nie wskazywało na to, że będzie się czymkolwiek różnił od poprzednich. Zwłaszcza, że pracowali z lokalnymi wolontariuszami w teoretycznie najbezpieczniejszym miejscu, tzw. „punkcie niezłomności”, gdzie ludzie przychodzą się ogrzać, naładować telefony czy coś zjeść.

25 listopada 2022 r. „ Hejooo, raport z poranka. Spakowaliśmy auto, jedziemy po kamizelkę i leki, 11 bardziej idealna niż 10.30” – pisze Grażyna w dniu pierwszego wyjazdu do Bachmutu. Tam, gdzie ludzie ich potrzebują Wszystko przygotowane wcześniej, wsparcie wojska na miejscu również. Standardowy wyjazd, budżetowy, by zmieścić się w jednym aucie. Bus „Kliki” przypakowany, ale z Charkowa przez Izium do obwodu donieckiego jedzie się już względnie normalnie, więc damy radę. Kamil za kierownicą zdaje się tym w ogóle nie przejmować. Dojeżdżamy w umówione miejsce po południu, powoli się ściemnia. Ale wojskowi mówią, że spokojnie możemy jechać w umówione miejsce przekazania pomocy humanitarnej tym, którzy z Bachmutu nie wyjechali, mimo toczących się tam ciężkich walk. Dostajemy przewodnika i szybko jesteśmy na miejscu. Sytuacja trudna, ale stabilna. Co chwilę ostrzał. Niedaleko magazynu jakiś przylot. Wyjeżdżamy i wracamy do bazy. – Rano na spokojnie ocenicie sytuację w mieście – obiecują wojskowi.