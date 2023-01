Afera „imprezowa” w Wielkiej Brytanii. Sensacyjne wieści ws. wydarzeń sprzed pogrzebu księcia Filipa

ITV News informuje o kolejnych szczegółach afery „imprezowej”, do której doszło w kwietniu 2021 roku w Wielkiej Brytanii. Podczas żałoby narodowej ogłoszonej w związku ze śmiercią księcia Filipa pracownicy kancelarii premiera Borisa Johnsona urządzili przy Downing Street imprezę z alkoholem i głośną muzyką. W imprezie miało uczestniczyć około 30 osób, ale nie sam były premier. Wówczas w Wielkiej Brytanii obowiązywały obostrzenia covidowe.

W podkaście ITV ujawniono, że dwie pary w noc przed pogrzebem męża Elżbiety II uprawiały seks. Pierwsza z par miała oddawać się miłosnym uniesieniom w kuchni, a następnie udać się do ciemnego pokoju, z którego potem wyszli „zdenerwowani”. Z kolei druga para miała wejść do biura w siedzibie premiera przy zgaszonym świetle. Cała impreza miała trwać do godz. 4 rano.

Wielka Brytania. Nowe informacje ws. afery imprezowej

Rzecznik Downing Street nie chciał zabierać głosu w sprawie. Tłumaczył, że policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. W związku z aferą „imprezową” pojawiły się również inne zarzuty. Pracownicy Downing Street mieli również celowo niszczyć dowody przed dochodzeniem urzędniczki Sue Gray oraz ewentualnym dochodzeniem ze strony policji. Pojawiły się głosy, że sprawa była tuszowana, począwszy od samej góry.

Nowe informacje ws. afery imprezowej mogą pogrążyć Johnsona, który wciąż ma ambicje, aby wrócić do poważnej polityki. Część polityków domaga się także, obecny szef brytyjskiego rządu, Rishi Sunak, zabrał głos ws. „wszystkiego, co wie o łamaniu zasad przy Downing Street oraz o tym, że dokumenty mogły być niszczone”.

