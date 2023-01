Potężny wybuch w fabryce chemicznej w Chinach. Potłukły się szyby w okolicznych budynkach

W niedzielne popołudnie doszło do eksplozji, a następnie pożaru w fabryce chemicznej w Panjin w Chinach. Do zdarzenia doszło w trakcie konserwacji instalacji, wykorzystywanej do procesu alkilacji.

Panjin to miejscowość w prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach. To jeden z największych ośrodków przemysłu lekkiego w tej części kraju. Wybuch wybił szyby w oknach okolicznych budynków Jego populacja liczy ok. miliona mieszkańców. W Panjin znajdują się m.in. ogromne zakłady petrochemiczne, w których produkowany jest polipropylen, wykorzystywany przede wszystkim do produkcji plastiku. Jak donoszą lokalne media, w niedzielne popołudnie, 15 stycznia, w fabryce należącej do spółki Panjin Haoye Chemical doszło do potężnej eksplozji. Siła wybuchu była tak potężna, że potłukły się szyby w okolicznych budynkach. Konserwacja instalacji, wykorzystywanej do procesu alkilacji Eksplozja wywołała pożar, a akcja gaśnicza wciąż trwa. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć, że nad Panjin pojawił się wysoki na wiele metrów słup gęstego i silnie toksycznego dymu. Do wybuchu doszło w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych instalacji, wykorzystywanej do alkilacja. To proces syntezy chemicznej, polegającego na zastępowaniu wodoru alkilami, czyli fragmentami organicznych związków chemicznych. Dodajmy, że wodór jest gazem łatwopalnym, a wraz z tlenem tworzy mieszankę o właściwościach wybuchowych. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało w eksplozji Na chwilę obecną nie podano szczegółów dotyczących ofiar i osób poszkodowanych. Lokalne władze zakomunikowały jedynie, że „ranni są leczeni, a przyczyna wypadku jest badana”. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu informowaliśmy o innej katastrofie, do której również doszło w Chinach. W miejscowości Czangsza w prowincji Hunan na południu kraju wybuchł pożar wysokiego na ok. 200 m biurowca. Płomienie objęły dziesiątki pięter. twitterCzytaj też:

