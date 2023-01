Ukraina ostrzega przed atakiem ze strony Białorusi. Jasna deklaracja ze strony Mińska

Rosja i Białoruś rozpoczęły w poniedziałek 16 stycznia wspólne ćwiczenia wojskowe, które potrwają do 1 lutego. Wywołały one obawy w Kijowie i na Zachodzie, że Moskwa może wykorzystać swojego sojusznika do rozpoczęcia nowej ofensywy lądowej na Ukrainę – poinformowała agencja Reutera. Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku.

Mińsk odrzuca jednak oskarżenia twierdząc, że manewry mają charakter obronny i Białoruś nie zaatakuje Ukrainy. Pierwszy zastępca sekretarza białoruskiej Rady Bezpieczeństwa Paweł Murawiejko zapewniał, że jego kraj „zachowuje powściągliwość i cierpliwość”. Dodał jednak, że na południowej granicy kraju z Ukrainą jest „niezbyt spokojnie” i Kijów „prowokuje” Mińsk. „Jesteśmy gotowi na wszelkie działania prowokacyjne ze strony Ukrainy” – podsumował Murawiejko.

Wojna w Ukrainie. Wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi

Moskwa zaprzecza, że naciska na Aleksandra Łukaszenkę, aby ten przyjął bardziej aktywną rolę w inwazji na Ukrainę. Kijów stale ostrzega przez możliwymi atakami ze strony Mińska. Wołodymyr Zełenski w ubiegłym tygodniu stwierdził, że jego kraj musi być gotowy do obrony granicy z Białorusią. Od początku roku pojawiają się doniesienia o przybywającym do Białorusi sprzęcie wojskowym.

Białoruskie władze od lutego mają wprowadzić ograniczenia dotyczące mężczyzn w wieku poborowym. Osoby, które nie uzyskały stosownej zgody, najprawdopodobniej będą musiały zmagać się z ograniczeniami dotyczącymi możliwości opuszczenia Białorusi.

