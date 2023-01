Niebezpieczny trend na TikToku. Zjedzenie popularnego cukierka może skończyć się poparzeniem żołądka

Chiki ngebul, nazywane „oddechem smoka” stały się ostatnio popularne na TikToku. W serwisie pojawiły się dziesiątki filmów, na których widać nastolatków i małe dzieci z wąsami dymu wydobywającymi się z ust, gdy jedzą cukierki oblane ciekłym azotem. Jak informuje „The Guardian”, po spożyciu słodkiej przekąski ponad 20 dzieci w Indonezji doznało poparzeń żołądka i zatrucia pokarmowego.

Niebezpieczny „oddech smoka”

– Ciekły azot powoduje, że przekąska wydaje się dymić przed spożyciem, ale jeśli zostanie zjedzona przed odparowaniem ciekłego azotu, istnieje ryzyko poparzeń jelit i perforacji, a w najcięższych przypadkach może to doprowadzić do śmierci – wyjaśnił dr Dicky Budiman, indonezyjski lekarz i badacz globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego na Griffith University. Z kolei dyrektor generalny indonezyjskiego ministerstwa zdrowia Maxi Rein Rondonuwu ostrzegł, że innymi skutkami zjedzenia cukierków mogą być też oparzenia skóry i poważne trudności w oddychaniu.

„The Guardian” zaznacza, że do tej pory nie zgłoszono żadnych zgonów po zjedzeniu cukierków, ale – według ministerstwa – ucierpiało około 25 dzieci, z czego dwoje przebywa w szpitalu. Dr Budiman twierdzi jednak, że liczba poszkodowanych dzieci może być znacznie wyższa.

Ministerstwo zdrowia ostrzega

W związku z tym indonezyjski rząd ostrzegł przed niebezpieczeństwem stosowania ciekłego azotu w żywności gotowej do spożycia i wezwał do zachowania większej czujności. Ministerstwo zwróciło się do lokalnych agencji zdrowia o nadzorowanie restauracji stosujących ciekły azot i poinformowanie, w jaki sposób można z niego bezpiecznie korzystać. Z kolei ulicznym straganom w ogóle odradzono sprzedaż tego typu przekąsek. O zagrożeniu związanym z popularnym trendem na TikToku uczniowie mają być też informowani w szkołach.

