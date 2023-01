Kolejny kraj ogłosił przekazanie Patriotów Ukrainie. Dołączy do USA i Niemiec

Premier Holandii Mark Rutte przebywa z wizytą w USA. Szef holenderskiego rządu podczas rozmowy z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu potwierdził, że jego kraj zamierza wysłać rakiety Patriot do Ukrainy. – Mamy zamiar dołączyć do tego, co robicie z Niemcami ws. projektu Patriot, a więc systemu obrony powietrznej. Myślę, że to ważne, że weźmiemy w tym udział – zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych premier Holandii.

Rutte ujawnił, że rozmawiał w tej sprawie telefonicznie we wtorek rano z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Dzień wcześniej szef holenderskiego rządu omawiał tę decyzję z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po inwazji Rosji na Ukrainę holenderska jednostka Patriot została rozmieszczona na Słowacji. Z kolei wcześniej znajdowała się m.in. w Izraelu oraz Turcji.

Holandia przekaże Patrioty Ukrainie

Ukraina od dawna domagała się nowoczesnej obrony przeciwlotniczej. Holandia to trzeci kraj, który zadeklarował przekazanie baterii systemu Patriot Ukrainie. Niemcy 5 stycznia ogłosiły, że pójdą w ślad za USA. Stany Zjednoczone o sprawie poinformowały w grudniu. W Europie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot posiadają jeszcze Hiszpanie.

Od przyszłego tygodnia około 100 ukraińskich żołnierzy będzie szkolić się USA w obsłudze systemu Patriot. W tym celu trafią oni do bazy wojskowej w Oklahomie. Holandia na pomoc Ukrainie przeznaczy 2,5 miliarda dolarów. Wcześniej wysłano m.in. haubice pancerne, rakiety przeciwlotnicze, pojazdy opancerzone, amunicję czy sprzęt radarowy.

