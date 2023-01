Rozmowa na szczycie. Najważniejsi dowódcy USA u Ukrainy spotkali się w Polsce

Donoszący o spotkaniu wojskowych w Polsce „Washington Post” przekonuje, że doszło do niego w południowo-wschodniej części naszego kraju. Wcześniejsze informacje na temat rozmowy dwóch dowódców sugerowały właśnie ren region, mówiąc o okolicach granicy ukraińsko-polskiej.

Milley i Załużny spotkali się przy granicy

Najważniejszy w Pentagonie Milley po raz pierwszy od wybuchu wojny i nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy oboma armiami mógł spotkać się na żywo ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy. Towarzyszący mu dziennikarze nie mogli jednak uczestniczyć w tym wydarzeniu i robić zdjęć.

Do spotkania doszło w związku z informacją, iż generał Załużny nie stawi się na zebraniu NATO w Brukseli, zaplanowanym na środę 18 stycznia. Jego punkt widzenia zostanie przekazany przez stronę amerykańską, która przewodzi sojuszowi w kwestiach związanych ze wsparciem broniącej się przed inwazją Ukrainy.

Spotkanie dowódców Ukrainy i USA

– Ważne jest, aby dwóch bardzo ważnych wojskowych patrzyło sobie w oczy, kiedy rozmawiają na bardzo ważne tematy. To robi różnicę – tłumaczył powody zorganizowania takiego spotkania anonimowy informator „Washington Post”. Do rozmów „w cztery oczy” doszło po prawie roku dyskusji prowadzonych online.

Dozbrajanie Ukrainy. Oświadczenie USA i Niemiec

W ubiegły czwartek we wspólnym oświadczeniu Niemcy i Stany Zjednoczone informowały, że wyślą do Kijowa pojazdy opancerzone. Decyzję ogłoszono tuż po rozmowie telefonicznej pomiędzy niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem USA Joe Bidenem. Wołodymyr Zełenski prosił o tego typu wozy, by znacznie wzmocnić zdolności swoich oddziałów, biorących udział w kontrofensywie.

