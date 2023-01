Afgański syndrom modyfikuje plany Rosjan

Zbliża się czas rozstrzygających działań wojskowych w Ukrainie. Obie strony wojny sposobią się do przełomowych operacji. Pogoda sprzyja przygotowaniom, ograniczając prowadzenie szeroko zakrojonych operacji. Rosjanie odbudowują swoje wojska, starając się uzyskać kilkukrotną przewagę nad armią ukraińską. Ukraińcy rozpaczliwie potrzebują silnego wsparcia w systemach walki i amunicji. A Zachód głównie …dyskutuje i się licytuje.

Eksperci kreślą fantastyczne scenariusze o zamiarach Rosjan. Najciekawszym jest rzekoma wola opanowania całej Ukrainy. Na pewno było to zamiarem Rosjan w lutym 2022. Jednak za sprawą znakomitej obrony armii ukraińskiej zrezygnowali z takich planów.

Opanowanie Ukrainy i chęć jej włączenia do imperium wiązałoby się z utrzymaniem na terytorium Ukrainy wielkiej armii okupacyjnej liczonej w miliony żołnierzy. Czy Rosję na to stać?

Ukraiński ruch oporu, zasilany pomocą z zachodu, zgotuje rosyjskiemu okupantowi większą apokalipsę niż mieli to Rosjanie w Afganistanie za sprawą Mudżahedinów. Są na Kremlu tacy, którzy pewnie jeszcze pamiętają bolesne straty armii rosyjskiej i wyczerpujący konflikt niemający końca. Na to Rosjanie nie pójdą. Zatem i zdobywanie Kijowa, jako stolicy „przyjaznego” kraju, zdezaktualizowało się, przede wszystkim z powodu nienawiści, jaką żywią Ukraińcy do agresora. Na wieki Rosjanie „pozyskali” sobie nieprzejednanego wroga, który cierpliwie będzie czekał na okazję do odegrania się. Jestem przekonany, że Rosjanie to już czują i wydaje się, że mają świadomość ukraińskiego zagrożenia, na które skazali się sami na dziesięciolecia.

Rosjanie ograniczą się po zredefiniowaniu celów strategicznych do utrzymania za wszelką cenę części już okupowanej Ukrainy. Być może jeszcze będą chcieli do końca opanować Donbas i część obwodu Charkowskiego i Zaporoskiego. Generalnie opanowanie Ukrainy na wschód od rzek Worskla i Dniepr. Okupowana część Ukrainy jest już mocno wyludniona. Część Ukraińców uciekła przed pożogą wojny i bestialstwem Rosjan. Część spośród tych co zostali a czuli się Ukraińcami została przez Rosjan eksterminowana. Wymordowana, wywieziona na zsyłkę, pozamykana w obozach. Zostało niewielu którym raczej obojętne jest kto będzie sprawował władzę. Czy Rosjanie czy Ukraińcy. I zapewne Rosjanie śnią wzorem carycy Katarzyny o zasiedlaniu terenów wydartych Ukrainie w ramach nowego tworu jako części Rosji zwanego historycznie Noworosją. Zapewne na Kremlu przygotowane są już dekrety nadające majątki rosyjskim żołnierzom na okupowanym terytorium.

Rosjanie przestawili się wszystkimi swoimi zasobami na wielkoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. Powoli ale systematycznie odbudowują swój potencjał militarny. Gromadzą nowe formacje na kierunkach prawdopodobnych uderzeń zapewne zgodnie z planem generała Gierasimowa. Wierzą,że mogą przejąć inicjatywę i odwrócić losy wojny nawet rezygnując z pierwotnych celów strategicznych.

Głównym celem Putina będzie utrzymanie za wszelką cenę tego co już wydarł Ukrainie. Buduje swoją przewagę militarną nad Ukrainą aby nic bez walki nie oddać. Rozbudowuje na terenach zdobytych silne fortyfikacje obronne usiane gęsto polami minowymi czyniąc je niedostępnymi. Wyprowadzenie przez Ukraińców ofensywy w takich warunkach graniczy z cudem. Pokonanie tak przygotowanej obrony będzie ich kosztowało wiele ofiar.

Ukraina zgodnie z deklaracjami jej prezydenta zamierza wyzwolić zbrojnie utracone terytoria. Będzie to możliwe wówczas gdy ukraińska armia zdobędzie przewagę nad rosyjską. Czy jest to możliwie? Moim zdaniem była na to szansa jeszcze u schyłku lata. Bo wówczas armia rosyjska pobita była pogrążona w chaosie. I podkreślałem wówczas,że Rosjanie słabsi jak byli wtedy już nie będą. Zachód pogrążony w przepychankach i politycznych licytacjach przespał danie szansy Ukrainie.Wydaje się,że jego elity uwierzyły już w bezapelacyjnie w zwycięstwo Ukrainy. Nieuzasadnione optymistyczne prognozy stały się źródłem niedostatecznej pomocy Ukrainie. Brak zdolności przewidywania zarówno w NATO jak i UE postawiły dziś Ukrainę pod ścianą. Mocno spóźnione zabiegi polityków o czołgi i inne systemy walki nie zmienią w najbliższej perspektywie szans Ukrainy. I wydaje się,że Zachód nadal nie ma pomysłu jak pomóc zbudować Ukrainie potencjał zdolny się nie tylko oprzeć rosyjskiej agresji ale i osiągnąć cele wytyczone przez prezydenta Ukrainy.

Trzeba wypracować formułę polityczną,która pozwoli utworzyć nowe ukraińskie formacje wojskowe,wyposażone i wyszkolone w krajach europejskich z obywateli Ukrainy przebywających na emigracji. Uczynić z Ukrainy kraj politycznie i militarnie chroniony przed Rosją. Jeżeli to się nie stanie Putin swoje cele nie tylko zacznie osiągać ale i ich pakiet rozszerzać ufny w bezwład Zachodu.