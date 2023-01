Naoczny świadek o katastrofie w Browarach. „Wszyscy słyszeliśmy krzyki”

W mieście Browary pod Kijowem w środę 13 stycznia doszło do głośnej eksplozji i pożaru. Jak się okazało, doszło tam do katastrofy helikoptera. Dziennikarze dotarli do świadków zdarzenia.

Według informacji z godziny 15:12 bilans ofiar katastrofy helikoptera w Browarach osiągnął już 14 zabitych. Liczbę tę zmniejszono w stosunku do poprzednio podawanych szacunków, kiedy mówiono o 18 osobach. Wśród ofiar było jedno dziecko, a także minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski i jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin. Wciąż nie wiadomo, czy rozbicie się helikoptera było tylko wypadkiem, czy też miało związek z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską. Katastrofa śmigłowca w Browarach. Znamy markę maszyny Rzecznik ukraińskich sił powietrznych przekazał mediom, że zniszczona maszyna to Eurocopter Super Puma francuskiej produkcji, obecnie nazywany H215. Maszyna wbiła się w budynek w Browarach pod Kijowem, na wschód od stolicy Ukrainy. Na miejscu momentalnie wybuchł pożar, zagrażając pobliskiemu przedszkolu. Chaos w Browarach. Helikopter uderzył w budynek Naoczni świadkowie katastrofy opisywali rząd ciał leżących na ziemi na placu przed budynkami w Browarach. Podawali dziennikarzom nawet tak szczegółowe informacje, jak wystający spod koca but jednej z ofiar. 17-letni Glib przyznał, że w rejonie zdarzenia natrafił na tłum dzieci i dorosłych. – Było tu mnóstwo dymu, wszystko porozrzucane dookoła – opowiadał. – Słyszeliśmy krzyki, pobiegliśmy w ich stronę. Wzięliśmy dzieci i przenieśliśmy je przez ogrodzenie, z dala od przedszkola, które płonęło, zwłaszcza drugie piętro – relacjonował. Eksplozja w Browarach W środę 18 stycznia rano ukraińskie media poinformowały o eksplozji w pobliżu przedszkola w mieście Browary, w obwodzie kijowskim. „Wybuch w pobliżu przedszkola w Browarach obwodu kijowskiego był wynikiem katastrofy helikoptera” – przekazała Irina Pryanishnikova, rzeczniczka policji obwodu kijowskiego. Portal Kyiv Post wstępnie informował, że „są doniesienia o wybuchu i pożarze w przedszkolu”. W mieście Browary helikopter spadł w pobliżu przedszkola i budynku mieszkalnego.W chwili tragedii dzieci i pracownicy placówki przebywali w przedszkolu. W tym momencie wszyscy zostali ewakuowani.Są ofiary.Na miejscu wypadku pracują karetki pogotowia, policja i straż pożarna” – pisał później na Telegramie Ołeksij Kułeba, szef administracji obwodu kijowskiego.





