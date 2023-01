Wojsko Polskie silniejsze niż Bundeswehra. Ranking budzi jednak pewne wątpliwości

Przypomnijmy: w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o zainwestowaniu ogromnych środków w rozbudowę i modernizację Wojska Polskiego. Szczególny nacisk został położony na rozbudowę artylerii oraz sił pancernych.

Cel: najsilniejsza armia lądowa NATO w Europie

Tylko w tegorocznym budżecie, przeznaczono na ten cel rekordową kwotę 138 miliardów zł. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na dostawy nowoczesnego uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. To m.in. czołgi Abrams, baterie rakiet Patriot, myśliwce F-35 i koreańskie FA-50 czy armatohaubice K9.

Docelowo, nasza armia ma liczyć nasza armia ma liczyć 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli uda się zrealizować wszystkie wyznaczone cele, w ciągu najbliższych lat Wojsko Polskie będzie dysponować najsilniejszymi wojskami lądowymi NATO w całej Europie.

Wojsko Polskie silniejsze niż Bundeswehra

Nabierający rozpędu proces rozbudowy i modernizacji polskich sił zbrojnych już teraz znajduje swoje odzwierciedlenie w światowych zestawieniach. W najnowszym rankingu Global Firepower Polska awansowała w ciągu minionego z 24. na 20. miejsce. Co ciekawe, jednocześnie Niemcy spadły z 16. na 24. lokatę.

W lutym ubiegłego roku, kanclerz Olaf Scholz również ogłosił program modernizacji sił zbrojnych. Na Bundeswehrę miała zostać przeznaczona kwota 100 miliardów euro. PKB Niemiec. Z tych ambitnych planów niewiele wyszło. Na przestrzeni ubiegłego roku udało się zakontraktować jedynie ok. jedną dziesiątą wspomnianej kwoty.

Wojna na Ukrainie ujawniła fatalny stan Bundeswehry

Ponadto, wojna na Ukrainie uwidoczniła fatalny stan Bundeswehry. Jak ujawnił na przykład tygodnik „Der Spiegel”, podczas przeprowadzonych w grudniu ćwiczeń 10. Dywizji Pancernej okazało się, że wszystkie wozy bojowe Puma, tj. 18 sztuk, są niesprawne.

Inny przykład to fakt, że spośród 300 niemieckich czołgów tylko ok. połowa jest zdolna do działań bojowych. Dla porównania, w 1989 r. Niemcy – a właściwie Republika Federalna Niemiec, czyli tzw. Niemcy Zachodnie – dysponowała 5 tys. czołgów.

„Ranking nie dotyka sedna materii”

Global Firepower to raport amerykańskiego portalu poświęconego wojskowości, który zawiera oceny wszystkich 145 armii świata. Jego twórcy biorą pod uwagę 60 czynników, np. liczbę jednostek wojskowych i sprzętu czy możliwości logistyczne.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że ranking jest traktowany przez ekspertów z przymrużeniem oka. Wystarczy wspomnieć, że ponosząca olbrzymie straty na Ukrainie Rosja znalazła się w najnowszym rankingu na drugim miejscu.

– Wyniki z pewnością mogą nas cieszyć, ponieważ pokazują wzrost potencjału obronnego Polski, ale pamiętajmy, że jest to bardzo powierzchowny ranking, który nie dotyka sedna materii związanej z realnymi zdolnościami operacyjnymi poszczególnych armii. Stosowane są przede wszystkim mierniki ilościowe z pominięciem tych jakościowych. To za mało, by pokazać rzetelny obraz – ocenił w rozmowie z portalem Polska Zbrojna ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia.

Czytaj też:

Jednoznaczna postawa Morawieckiego w rozmowie z CNN. „Wojna jest niezwykle ważna dla stabilności całego regionu”Czytaj też:

Afgański syndrom. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Potrzebna byłaby armia liczona w miliony