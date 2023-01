Republikanin występował jako drag queen? Polityk wydał oświadczenie

O George’u Santosie znowu zrobiło się głośno. Media z USA zaczęły się rozpisywać o kongresmenie za sprawą śledztwa, które wykazało, że Republikanin skłamał ws. swojego CV oraz mówił nieprawdę na temat przeszłości swojej matki. Podczas kampanii wyborczej Santos określał się mianem pół-Żyda albo latynoskiego Żyda, ale już po tym jak został wybrany do Kongresu przyznał, że jest praktykującym katolikiem.

Po tych informacjach o 34-latku co chwilę zaczęły się pojawiać negatywne doniesienia. Kilka dni temu wyszły na jaw jego związki z kuzynem rosyjskiego oligarchy, który został objęty sankcjami. We wtorek serwis Patch opisał historię dwóch weteranów z New Jersey, którzy zarzucili Santosowi, że w 2016 r. obiecał zebrać środki na leczenie śmiertelnie chorego psa jednego z mężczyzn. Po tym, jak udało się zorganizować ok. 3 tys. dol., polityk przestał się odzywać.

Brazylijska drag queen zabrała głos ws. George’a Santosa

Z kolei w środę coraz głośniej zaczęło być o innych faktach z przeszłości Santosa. Wszystko rozpoczęło się od wpisów w mediach społecznościowych brazylijskiej drag queen Euli Rochard. Historię nagłośniła niezależna dziennikarka Marisa Kabas. Rochard miała przyjaźnić się z Santosem, gdy ten mieszkał w pobliżu Rio de Janeiro. Zamieściła też rzekome zdjęcie Republikanina z 2008 r., kiedy ten miał się przebrać za drag queen.

Brazylijska drag queen przyznała, że z Santosem poznała się, kiedy mieszkała w Niteroi, mieście obok Rio. Kongresmen miał wtedy używać pseudonimu Anthony lub Kitara. Według Rochard miał mieć wtedy około 16 lub 17 lat i spędzać sporo czasu w domu brazylijskiej drag queen, która była w tym czasie dość znana. Według drag queen Republikanin nigdy nie był profesjonalną drag queen, ale lubił się przebierać.

Kongresmen z USA o obsesji mediów

34-latek po kilkunastu godzinach wydał oświadczenie. „Najnowsza obsesja mediów sugerująca, że jest jestem drag queen, lub »występowałam« jako drag queen jest kategorycznie fałszywa. Wciąż wysuwane są skandaliczne twierdzenia na temat mojego życia, podczas gdy ja pracuję nad osiąganiem wyników. Nie będę się tym rozpraszać ani denerwować” – napisał.

