Operacja Mosi. Pojawił się niespodziewany sojusznik Chin i Rosji

Do tej pory Republika Południowej Afryki prezentowała neutralne stanowisko w kwestii wojny w Ukrainie. Władze RPA nie zdecydowały się na otwarte potępienie działań Rosji i wstrzymały się od głosu podczas kilku kluczowych głosowań na forum ONZ. Lokalne media donosiły jednak o niewpuszczaniu jachtów należących do Rosjan. Z sondażu przeprowadzongo na zlecenie Fundacji Brenthurst pod koniec zeszłego roku wynika, że 74,3 proc. mieszkańców RPA uważa, że inwazja Rosji na Ukrainę to akt agresji, który należy potępić.

Najnowsze doniesienia pokazują, że RPA postanowiło zdystansować się od polityki Zachodu, który stanowczo krytykuje politykę Władimira Putina.

Siły zbrojne Republiki Południowej Afryki potwierdziły, że wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach morskich z marynarką wojenną Chin oraz Rosji. Manewry mają się odyć między 17 a 27 lutego. Ćwiczenia mają zostać przeprowadzone u wybrzeży RP, a dokładniej w okolicach największego portu – Durbanu oraz Rochards Bay.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w manewrach ma wziąć udział ponad 350 żołnierzy z RPA wraz z ich rosyjskimi i chińskimi odpowiednikami. Celem ćwiczeń jest wzmocnienie wspaniałych relacji między Republiką Południowej Afryki, Rosją i Chinami oraz wymiana wiedzy operacyjnej i umiejętności.

Manewrom nadano nazwę operacja Mosi, co oznacza dym w języku tswana – jednym z 11 języków urzędowych w RPA.

Decyzję władz RPA o przystąpieniu do wspólnych ćwiczeń z Rosją i Chinami skrytykowała największa partia opozycyjna w kraju. Przedstawiciele Sojuszu Demokratycznego ocenili, że ćwiczenia odbywają się w „niezręcznym momencie w globalnej historii geopolitycznej z powodu rosyjskiej wojny na Ukrainie”.



W artykule opublikowanym w Daily Maverick Greg Mills i Ray Hartly napisali: „Podkreśla to, jak daleko” kraj „odszedł od stosunków z zachodnimi sojusznikami”.

Republika Południowej Afryki nie potępiła rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wstrzymała się od głosu w kilku głosowaniach w ONZ.

Niemcy i Francja wzywają Afrykę do solidarności z Ukrainą