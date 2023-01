Masakra w Kalifornii w chiński Nowy Rok. Jedyny podejrzany nie żyje

W niedzielę 22 stycznia szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna poinformował o śmierci głównego podejrzanego w sprawie masakry w Monterey Park. 72-letni mężczyzna zidentyfikowany został jako Huu Can Tran. Policja otoczyła go w jego białym vanie w miejscowości Torrance tego samego dnia nad ranem. Odpowiedzialny za śmierć co najmniej 10 osób i zranienie kolejnych 10 w obliczu zbliżających się funkcjonariuszy popełnił samobójstwo. Policja poinformowała, że był on jedynym podejrzanym i nie będzie poszukiwać kolejnych sprawców tej masakry.

Strzelanina w Nowy Rok Księżycowy. Miały być dwie?

Do strzelaniny doszło w Star Ballroom Dance Studio, 34 kilometry od Torrance. 5 ofiar masakry to mężczyźni, 5 to kobiety. Jedna z rannych osób znajduje się w stanie krytycznym, a siedem pozostaje hospitalizowanych. Policja nie podała tożsamości ofiar ani rannych.

Lokalna policja twierdzi, że Huu Can Tran około 20 minut po pierwszej strzelaninie pojawił się z bronią w ręce w kolejnej sali tanecznej w sąsiedniej miejscowości. Świadkowie z lokalu Alhambra przekazali, że w tamtej sytuacji wytrącono mu jednak broń z rąk i nikt nie odniósł obrażeń.

Monterey Park. Spór rodzinny czy nienawiść rasowa?

Sobotnią strzelaninę Amerykanie wiążą z nienawiścią na tle rasowym, ponieważ doszło do niej tuż przed uroczystościami przygotowywanymi na Nowy Rok Księżycowy. Szef Chińsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Chester Chong tłumaczył jednak w amerykańskiej telewizji, że mogło chodzić jedynie o prywatny spór. Jego zdaniem na imprezę w Star Ballroom Dance Studio zaproszono jedynie żonę 72-latka, na co on sam zareagował niepohamowanym wybuchem zazdrości. Władze nie potwierdziły jednak jeszcze żadnej hipotezy.

